Konflik dan peperangan yang berlaku di pelbagai pelosok dunia terus mengakibatkan penderitaan, kehilangan nyawa serta kemusnahan kehidupan masyarakat.

Keadaan ini bukan sahaja membangkitkan rasa sedih dan prihatin, tetapi turut mengundang persoalan tentang kezaliman, keadilan dan tanggungjawab manusia dalam menghadapi ketidakadilan.