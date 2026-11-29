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Sekilas Berita
Islam ajar umat tegakkan keadilan, pelihara keamanan
Islam ajar umat tegakkan keadilan, pelihara keamanan
Seminar ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’ baru-baru ini merenung keimanan kepada Allah swt, nilai keadilan dan belas ihsan
Foto PIXABAY
Nov 29, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Islam ajar umat tegakkan keadilan, pelihara keamanan
Konflik dan peperangan yang berlaku di pelbagai pelosok dunia terus mengakibatkan penderitaan, kehilangan nyawa serta kemusnahan kehidupan masyarakat.
Keadaan ini bukan sahaja membangkitkan rasa sedih dan prihatin, tetapi turut mengundang persoalan tentang kezaliman, keadilan dan tanggungjawab manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
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