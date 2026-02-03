Janil: NEA akan pantau harga minuman selepas skim kitar semula bermula Apr

Skim Kembalikan Bekas Minuman akan bermula pada 1 April, dengan pengguna boleh menghantar botol plastik dan tin minuman terpakai ke lebih 1,000 mesin layan diri pengembalian tin dan botol minuman di seluruh negara. - Foto ST

Janil: NEA akan pantau harga minuman selepas skim kitar semula bermula Apr

Harga minuman akan dipantau rapi oleh Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) selepas skim kitar semula untuk botol plastik dan tin bermula pada April 2026, kata Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran), Dr Janil Puthucheary, di Parlimen pada 3 Februari.

“Jika terdapat bukti pakatan sulit atau mengaut keuntungan berlebihan, terdapat mekanisme untuk melaporkannya dan menanganinya.

“Kami akan melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkannya,” kata beliau.

Namun, Dr Janil menegaskan bahawa persaingan harga dalam pasaran akan menghalang sebarang kenaikan kos daripada dipindahkan kepada pengguna.

“Pengguna kita agak diskriminatif, dan mereka akan menyesuaikan pembelian mereka jika terdapat percubaan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan melalui (skim) ini.

“Namun, NEA akan memerhatikan harga minuman selepas kami memperkenalkan skim ini dan melalui peralihan dengan sangat teliti,” jelas Dr Janil.

Beliau menjawab keprihatinan yang dibangkitkan oleh beberapa Anggota Parlimen (AP), yang ingin tahu bagaimana Skim Kembalikan Bekas Minuman yang akan datang akan memberi kesan kepada kos minuman dan perniagaan pengeluar dan pengimport yang lebih kecil.

Apabila skim itu bermula pada 1 April, pengguna akan menghantar botol plastik dan tin minuman terpakai ke lebih 1,000 mesin layan diri pengembalian tin dan botol minuman di seluruh negara.

Mereka akan mendapat deposit 10 sen yang dikembalikan ke kad EZ-link mereka apabila mereka berbuat demikian. Botol plastik dan minuman dalam tin antara 150 mililiter dengan tiga liter akan tertakluk kepada skim kitar semula itu.

Pengeluar dan pengimport minuman kecil dilaporkan bergelut dengan kos dan logistik yang terlibat dalam mematuhi skim itu, menurut laporan media sebelum ini.

Sesetengah pengeluar yang lebih kecil berkata kos dan kerja tambahan mungkin memaksa mereka untuk menaikkan harga minuman sebanyak 25 sen kepada sekitar 60 sen.

Dr Janil mengakui bahawa pengeluar dan pengimport minuman yang lebih kecil akan menghadapi beberapa cabaran, dan pihak berkuasa akan bersikap “fleksibel dan menyokong untuk membantu perniagaan ini dalam menangani peralihan”.

Kos pematuhan yang dihadapi oleh pengeluar di bawah skim itu termasuk yuran pendaftaran sekali sahaja sebanyak $500 dan deposit 10 sen untuk setiap bekas minuman yang dipasarkan.

Pengimport juga perlu membayar tanda deposit dan pelekat kod bar yang ditampal secara manual pada minuman yang diimport.

Pengeluar yang lebih besar di sini – yang membentuk sekitar 80 peratus daripada bekas minuman yang dipasarkan – boleh mengubah reka bentuk bekas mereka dan mencetak logo deposit dan kod bar secara langsung pada tin dan botol mereka, dengan kos sekitar 3 hingga 4 sen setiap bekas, kata Dr Janil.

Jika pengeluar yang lebih kecil menampal pelekat pada bekas minuman di luar negara sebelum minuman diimport ke Singapura, jumlah kos setiap bekas adalah sekitar 6 hingga 7 sen, kata Dr Janil sebelum ini.

Namun, bagi kuantiti lebih kecil yang dilakukan di dalam negara, kos kepada pengeluar akan lebih tinggi, katanya.