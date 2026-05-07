Dua rakyat Malaysia telah diberkas kerana cuba menyeludup dadah, termasuk methamphetamine, atau Ice, dan ganja, ke Singapura melalui Pusat Pemeriksaan Woodlands pada 4 Mei.

Dalam satu kenyataan bersama pada 7 Mei, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dan Biro Narkotik Pusat (CNB) berkata seorang wanita berusia 29 tahun dan seorang lelaki berusia 26 tahun didakwa cuba menyeludup 261 gram Ice dan 2,261 gram ganja.