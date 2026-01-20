Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

2 penagih muda maut selepas kali pertama guna Ice, ketamin

Dalam siasatan Koroner pada 20 Januari, Koroner Encik Adam Nakhoda menyifatkan kejadian itu sebagai tragis memandangkan usia mereka yang masih muda. - Foto: ST

Seorang remaja lelaki, penagih dadah kali pertama, ditemui kaku di bilik tidurnya. Di bilik lain, kenalan wanitanya ditemui tidak sedarkan diri dan meninggal dunia kemudiannya.

Dalam siasatan Koroner pada 20 Januari, Koroner Negeri Encik Adam Nakhoda menyifatkan tragedi ini amat menyayat hati kerana usia mereka yang masih muda, lapor The Straits Times.

Atas perintah mahkamah, identiti, usia, dan alamat yang berkaitan dengan kes ini dirahsiakan.

Pada 20 Januari, pegawai penyiasat, Inspektor Balai (SI) Farhan, memaklumkan polis menerima panggilan daripada paramedik pada 31 Januari 2025.

Mereka menemui pemuda itu sudah tidak bernyawa di sebuah rumah tiga tingkat, dengan tanda kekakuan otot yang jelas.

Terdapat juga kesan kecederaan di kepala dan wajahnya. Serbuk putih, kapsul hijau, dan alat vape berselerakan di sekitar bilik.

Kenalannya, seorang wanita muda, ditemui tidak sedarkan diri bersama seorang lagi di bilik tidur berasingan. Wanita itu dikejarkan ke Hospital Besar Changi namun disahkan meninggal dunia pada hari yang sama.

Tiada maklumat terperinci tentang siapa yang menemui ketiga-tiga mereka, termasuk orang ketiga yang turut ditemui.

SI Farhan berkata, polis tidak dapat memastikan sama ada lelaki dan wanita itu pernah bertemu sebelum kejadian.

Siasatan setakat ini menunjukkan mereka tidak berkongsi rakan-rakan biasa, tambahnya.

Beliau menambah, polis tidak menemui unsur jenayah. Ujian bedah siasat mengesahkan kedua-dua mereka sukarela mengambil metamfetamin, atau Ice, yang dikesan dalam tubuh mereka.

Beliau berpendapat, kecederaan yang dialami lelaki itu selaras dengan kesan sampingan pengambilan Ice, yang kadangkala boleh menyebabkan pergerakan badan yang tidak terkawal semasa khayal.

Mesej teks antara mereka mendedahkan lelaki itu memiliki kuantiti Ice yang tidak diketahui dan merancang untuk menjualnya.

Kedua-duanya mengaku sebagai pengguna kali pertama dan sedang berbincang kaedah untuk mengambil Ice tersebut.

SI Farhan menyatakan lelaki itu sempat merakam pengambilan dadah itu melalui dua video dalam telefon bimbitnya.

Bedah siasat lelaki itu mendapati kesan amfetamin dan Ice dalam badannya. Jumlah Ice yang ditemui berada pada paras dos yang boleh membawa maut.