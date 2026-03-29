42 pengembara ditemui bawa vape, lebih 240 alat dirampas dalam 4 hari
42 pengembara ditemui bawa vape, lebih 240 alat dirampas dalam 4 hari
ICA tingkat operasi di pusat pemeriksaan udara, darat dan laut S’pura dari 24 hingga 27 Mac
Mar 29, 2026 | 4:04 PM
42 pengembara ditemui bawa vape, lebih 240 alat dirampas dalam 4 hari
Tong untuk membuang vape disediakan di Lapangan Terbang Changi. - Foto FACEBOOK ICA
Pihak berkuasa imigresen telah mengesan 42 pengembara yang membawa rokok elektronik atau vape dan merampas lebih 240 alat sedemikian dan komponen berkaitan di pusat pemeriksaan Singapura dalam tempoh empat hari minggu ini.
Dalam tempoh antara 24 Mac dengan 27 Mac, terdapat 42 kes pengembara yang ditemui membawa vape serta mereka yang membuang vape mereka secara rela, kata Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam satu hantaran Facebook pada 29 Mac.
