Chee Meng: Lebih 80 firma tawar 400 jawatan kosong kepada pekerja terjejas isu gaji

Pekerja migran daripada KPA Engineering memasuki Pusat Perkhidmatan Kementerian Tenaga Manusia di Bendemeer pada 22 Jun 2026. - Foto: ST

Pekerja migran daripada KPA Engineering memasuki Pusat Perkhidmatan Kementerian Tenaga Manusia di Bendemeer pada 22 Jun 2026. - Foto: ST

Chee Meng: Lebih 80 firma tawar 400 jawatan kosong kepada pekerja terjejas isu gaji

Chee Meng: Lebih 80 firma tawar 400 jawatan kosong kepada pekerja terjejas isu gaji

Lebih 80 syarikat telah melahirkan minat untuk mengambil pekerja migran yang terjejas dalam kes gaji mereka tidak dibayar, dengan penempatan pekerjaan bermula minggu depan.

Pemimpin gerakan pekerja, Encik Ng Chee Meng, berkata dalam catatan Facebook pada 26 Jun bahawa Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dan Pusat Pekerja Migran (MWC) sedang memberi sokongan kepada 407 pekerja terlibat, lapor The Straits Times (ST).

Mereka akan dipindahkan ke satu kemudahan penginapan menjelang hujung minggu ini supaya sokongan dapat diselaraskan dengan lebih baik.

“Mengenai pekerjaan, lebih 80 syarikat dengan hampir 400 kekosongan jawatan telah melahirkan minat, dan kesatuan sekerja kami sedang menghantar lebih banyak rujukan,” kata Encik Ng.

Menurutnya, Perikatan Tiga Pihak untuk Pengurusan Pertikaian (TADM) berada di Asrama Tuas View untuk membantu baki pekerja memfailkan tuntutan mereka secara langsung.

“Penempatan pekerjaan bermula minggu depan,” kata beliau.

Beliau menambah: “Kami akan memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan dalam proses ini.”

TADM menyediakan perkhidmatan kepada pekerja dan majikan untuk menyelesaikan pertikaian pekerjaan.

ST sebelum ini melaporkan bahawa pekerja-pekerja tersebut, yang kebanyakannya daripada India dan Bangladesh, bekerja dengan KPA Engineering, SK Industries dan VVR Plant Engineering, yang menyediakan perkhidmatan penghawa dingin, paip dan bangunan.

Ketiga-tiga syarikat tersebut, bersama empat lagi syarikat di sini, berkongsi pengarah yang sama, Encik Ramu Palani Velu, seorang warga negara India dan penduduk tetap Singapura.

Encik Ramu tidak dapat dihubungi dan dipercayai telah meninggalkan Singapura.

Para pekerja tersebut telah menghubungi pihak berkuasa pada 22 Jun untuk mendapatkan bantuan di Pusat Perkhidmatan Kementerian Tenaga Manusia di Bendeemer selepas tidak dibayar gaji sekurang-kurangnya dua bulan.

MWC, sebuah pertubuhan bukan pemerintah yang bergiat menegakkan amalan pekerjaan yang adil dan kesejahteraan pekerja migran di Singapura, telah bertemu dengan lebih 300 pekerja yang terjejas pada keesokan harinya dan menawarkan bantuan kepada mereka.

Media sebelum ini melaporkan bahawa NTUC telah berjaya mendapatkan 40 firma dengan sekitar 150 jawatan kosong bagi para pekerja tersebut.

Pada 24 Jun, Encik Ng dipetik sebagai berkata bahawa MWC setakat ini telah menghulurkan bantuan kepada sekitar 400 pekerja yang terjejas itu.