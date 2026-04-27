Topic followed successfullyGo to BHku
CNB tumpas rangkaian dadah rentas sempadan dalam operasi bersama Britain
Apr 27, 2026 | 3:38 PM
Bungkusan yang mengandungi sekitar 412 kilogram ganja dirampas pada 25 Februari dalam operasi bersama antara pihak berkuasa Singapura dengan Britain. - Foto HOIO, BORDER FORCE, WEST MIDLANDS REGIONAL ORGANISED CRIME UNIT
Biro Narkotik Pusat (CNB) berkata pada 27 April pihaknya telah berjaya menumpaskan sebuah rangkaian dadah transnasional dalam satu operasi rentas sempadan bersama pihak berkuasa Britain.
Pada 3 Januari, sebuah kontena berukuran 20 kaki yang membawa 509 kilogram ganja telah dikesan di Stesen Pengimbasan Pasir Panjang.
