Topic followed successfullyGo to BHku
CNB tumpas rangkaian dadah transnasional dalam operasi rentas sempadan bersama pihak berkuasa Britain
Apr 27, 2026 | 3:38 PM
Bungkusan yang mengandungi sekitar 412 kilogram kanabis dirampas pada 25 Februari dalam operasi bersama antara pihak berkuasa Singapura dengan Britain. - Foto HOIO, BORDER FORCE, WEST MIDLANDS REGIONAL ORGANISED CRIME UNIT
Biro Narkotik Pusat (CNB) berkata pada 27 April bahawa pihaknya telah berjaya menumpaskan sebuah rangkaian dadah transnasional dalam operasi rentas sempadan bersama pihak berkuasa Britain.
Pada 3 Januari, sebuah kontena berukuran 20 kaki yang membawa 509 kilogram kanabis telah dikesan di Stesen Pengimbasan Pasir Panjang. Siasatan CNB mendedahkan bahawa dadah tersebut sedang transit melalui Singapura dan menuju ke Britain.
