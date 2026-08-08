Dua lelaki bantu Lim Tean larikan diri ke Johor didakwa di mahkamah

Lim Tean sepatutnya menyerah diri pada 3 Ogos untuk memulakan hukuman penjara enam minggu kerana menyediakan khidmat guaman tanpa sijil yang sah. - Foto fail

Lim Tean sepatutnya menyerah diri pada 3 Ogos untuk memulakan hukuman penjara enam minggu kerana menyediakan khidmat guaman tanpa sijil yang sah. - Foto fail

Dua lelaki bantu Lim Tean larikan diri ke Johor didakwa di mahkamah

Dua lelaki bantu Lim Tean larikan diri ke Johor didakwa di mahkamah

Dua warga Singapura yang didakwa membantu peguam Lim Tean melarikan diri ke Johor Bahru telah dituduh di mahkamah pada 8 Ogos.

Lim sepatutnya menyerah diri pada 3 Ogos untuk memulakan hukuman penjaranya kerana kesalahan menyediakan khidmat guaman tanpa sijil yang sah.

Menurut The Straits Times, kedua-dua lelaki itu, Mohammad Adam Abd Karim, 44 tahun, dan Sulaiman Muhammad Firdaus, 37 tahun, masing-masing dituduh terlibat dalam konspirasi untuk melakukan perbuatan yang cenderung untuk menggagalkan proses keadilan.

Menurut dokumen mahkamah, kedua-dua lelaki itu telah membuat pengaturan untuk Lim meninggalkan Singapura pada 4 Ogos.

Tiada maklumat lanjut diberikan mengenai apa yang mereka lakukan.

Lim telah ditangkap oleh Polis Diraja Malaysia di Johor Bahru pada 6 Ogos, selepas waran tangkap dikeluarkan terhadapnya kerana gagal hadir di mahkamah di Singapura.

Seorang jurucakap Pasukan Polis Singapura (SPF) berkata pada keesokan harinya bahawa SPF sedang bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk memastikan kepulangan Lim ke Singapura.

Lim telah disabitkan dengan tiga pertuduhan di bawah Akta Profesion Undang-undang pada Julai 2024, dan dijatuhkan hukuman penjara enam minggu dan denda $1,000 pada Februari 2025.

Dia telah menghadiri perbicaraan mahkamah dan mengemukakan dokumen sebanyak 32 kali antara April dengan Jun 2021.

Dia kemudiannya memfailkan rayuan di Mahkamah Tinggi terhadap sabitan dan hukumannya.

Pada Februari 2026, hakim Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan pendakwaan dan meningkatkan hukuman Lim kepada tempoh penjara selama tiga bulan dan seminggu.

Lim yang kembali ke mahkamah pada April, didenda $30,000 dalam kes tatatertib kerana cara beliau mengendalikan cek $30,000 yang milik anak guamnya.