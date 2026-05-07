HSA, Interpol rampas lebih 6,600 ubat haram dalam operasi sejagat
Rampasan termasuk ubat antiparasit rawat cacing pada manusia dan haiwan
May 7, 2026 | 6:41 PM
Ubat preskripsi dan ubat antiparasit merupakan sebahagian besar rampasan di Singapura hasil operasi diketuai Polis Antarabangsa (Interpol). - Foto HSA
Satu operasi merentasi pelbagai bidang kuasa yang diketuai Polis Antarabangsa (Interpol), dengan serbuan di Singapura oleh Penguasa Sains Kesihatan (HSA), telah membawa rampasan besar-besaran ubat-ubatan yang tidak diluluskan dan palsu.
Interpol, pada 7 Mei, berkata Singapura, bersama Australia, New Zealand, Amerika dan Britain, melaporkan rampasan besar-besaran Ivermectin, iaitu ubat rawatan untuk jangkitan cacing parasit, dan fenbendazole, yang kerap digunakan sebagai ubat cacing untuk haiwan peliharaan, lapor The Straits Times (ST).
