HSA: Lebih 1j produk kesihatan haram dirampas pada 2025
Mar 24, 2026 | 4:51 PM
Sebahagian besar produk kesihatan haram yang dirampas adalah ubat batuk, ubat perangsang seks dan ubat penahan sakit. - Foto HSA
Lebih 1.06 juta produk kesihatan haram bernilai lebih $750,000 telah dirampas pada 2025, peningkatan sekitar 10 peratus daripada 2024, dedah Penguasa Sains Kesihatan (HSA) pada 24 Mac.
Kebanyakan produk yang dirampas melalui operasi itu adalah ubat batuk (56 peratus), ubat perangsang seks (19 peratus) dan ubat penenang serta ubat penahan sakit (17 peratus) – sama dengan komposisi produk haram yang dirampas pada tahun-tahun sebelumnya, kata HSA.
