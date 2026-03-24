HSA rampas lebih 1j unit produk kesihatan haram pada 2025
HSA rampas lebih 1j unit produk kesihatan haram pada 2025
Lebih 2,300 penyenaraian produk juga dipadam daripada laman e-dagang, media sosial
Mar 24, 2026 | 4:51 PM
HSA rampas lebih 1j unit produk kesihatan haram pada 2025
Sebahagian besar produk kesihatan haram yang dirampas adalah ubat batuk, ubat perangsang seks dan ubat penahan sakit. - Foto HSA
Lebih 1.06 juta unit produk kesihatan haram bernilai lebih $750,000 telah dirampas pada 2025, peningkatan sekitar 10 peratus daripada 2024, dedah Penguasa Sains Kesihatan (HSA) pada 24 Mac.
Kebanyakan produk yang dirampas melalui operasi itu adalah ubat batuk (56 peratus), ubat perangsang seks (19 peratus) dan ubat penenang serta penahan sakit (17 peratus) – sama dengan komposisi produk yang dirampas pada tahun-tahun sebelumnya, kata HSA.
Laporan berkaitan
Ubat turun berat badan belum lulus HSA kini tular, dijual di media sosialJan 8, 2026 | 3:01 PM
Flat di Tiong Bahru diserbu, hasil ubat rangsang seks secara haramApr 21, 2025 | 5:53 PM