Lebih 1.06 juta unit produk kesihatan haram bernilai lebih $750,000 telah dirampas pada 2025, peningkatan sekitar 10 peratus daripada 2024, dedah Penguasa Sains Kesihatan (HSA) pada 24 Mac.

Kebanyakan produk yang dirampas melalui operasi itu adalah ubat batuk (56 peratus), ubat perangsang seks (19 peratus) dan ubat penenang serta penahan sakit (17 peratus) – sama dengan komposisi produk yang dirampas pada tahun-tahun sebelumnya, kata HSA.