Lelaki didakwa cuba rompak pengurup di Simei
Namun segera melarikan diri tanpa wang tunai selepas mangsa enggan akur
Apr 13, 2026 | 2:33 PM
Nota yang didakwa ditunjukkan oleh perompak, Leong Kok Keong, kepada pengurup wang di Simei Street 6 pada 10 April. - Foto SPF
Seorang lelaki didakwa di mahkamah pada 13 April kerana cubaan merompak pengurup wang, didakwa menunjukkan nota tulisan tangan: “Diam! Berikan saya semua SGD + MYR + USD. Jangan bergerak!”
Leong Kok Keong, 58 tahun, warga Malaysia, didakwa cuba merompak sebuah kedai pengurup wang di Simei Street 6 sekitar 4.20 petang pada 10 April.
