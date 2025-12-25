SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Lelaki dan remaja ditangkap, didakwa rompak wang tunai $1,625 milik warga emas

Dec 25, 2025 | 4:50 PM
wang, rompakan, warga emas
Polis telah memperolehi semula wang tunai sebanyak $1,625 yang telah dicuri dua individu daripada seorang warga emas. - Foto PASUKAN POLIS SINGAPURA

Dua individu, seorang lelaki dan seorang remaja, telah ditangkap kerana disyaki terlibat dalam kes rompakan, kata polis pada 25 Disember.

Polis berkata mereka dimaklumkan mengenai kejadian berhampiran Redhill Close itu pada kira-kira 2.50 petang, pada 24 Disember, di mana seorang lelaki didakwa telah merampas beg plastik yang mengandungi wang tunai daripada seorang warga emas.

Suspek kemudian melarikan diri, tambah polis.

Pegawai polis mengenal pasti identiti lelaki itu melalui siasatan susulan dan rakaman kamera polis, yang membawa kepada penangkapan lelaki berusia 20 tahun itu dalam tempoh empat jam.

Menurut laporan akhbar The Straits Times (ST), seorang remaja berusia 17 tahun yang dipercayai merupakan rakan yang bersekongkol dalam kejadian itu turut ditangkap.

Polis berkata wang tunai berjumlah sebanyak $1,625 telah ditemui semula .

Kededua suspek dijangka akan didakwa atas kesalahan merompak pada 26 Disember.

Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh berdepan hukuman penjara selama satu hingga tujuh tahun, serta hukuman sebatan.

Orang ramai yang menghadapi kes seperti ini dinasihatkan untuk bersikap tenang, memerhatikan rupa fizikal dan ciri-ciri khas penjenayah, serta menghubungi polis dengan segera.

Laporan berkaitan
3 lelaki ditahan menyamar jadi polis di KL, samun guna pistol tiruanSep 23, 2025 | 11:07 AM
Lelaki dijel baling botol ke tingkap bas hingga cederakan penumpang Dec 24, 2025 | 3:07 PM
pencuripolispenjara
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg