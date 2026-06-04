Siasatan awal mendapati Muhammad Asyraf Said (gambar), seorang warga Singapura, didakwa merampas topi yang dipakai Alan Sim dan menyerangnya. Sim pula telah diberi amaran keras kerana mempamerkan lambang negara asing di kawasan awam. - Foto ST

Siasatan awal mendapati Muhammad Asyraf Said (gambar), seorang warga Singapura, didakwa merampas topi yang dipakai Alan Sim dan menyerangnya. Sim pula telah diberi amaran keras kerana mempamerkan lambang negara asing di kawasan awam. - Foto ST

Seorang lelaki dituduh pada 4 Jun kerana menyerang seorang lelaki yang tidak dikenalinya kerana memakai topi dengan lambang Israel.

Muhammad Asyraf Said (gambar sisipan), 30 tahun, dituduh melakukan kesalahan itu terhadap Alan Sim, 55 tahun, di perhentian bas di Rivervale Drive di Sengkang pada 27 Oktober 2025.

Siasatan awal mendapati Asyraf, seorang warga Singapura, didakwa merampas topi yang Sim pakai dan menyerangnya.

Dokumen mahkamah menyatakan bahawa Asyraf didakwa menumbuk dan menendang Sim, yang cedera termasuk melecet di muka dan lengan bawahnya.

Dalam satu kenyataan pada 3 Jun, polis berkata Sim telah diberi amaran keras sebagai ganti pendakwaan selepas dia mempamerkan lambang negara asing di kawasan awam – satu kesalahan di bawah Akta Lambang Negara Asing (Kawalan Paparan).

Seorang jurucakap polis menambah: “Kami memandang serius sebarang tindakan keganasan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempamerkan dan memakai barang-barang yang berkaitan dengan konflik asing di khalayak ramai.

“Mereka juga diingatkan supaya tidak mengimport konflik luar negara ke Singapura, dan perlu menyuarakan pandangan mereka dengan cara yang sah dan bertanggungjawab.”

Pada 2023, Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) memberi amaran bahawa mempamerkan atau memakai lambang negara asing secara terbuka, termasuk bendera dan sepanduk mana-mana negara atau yang berkaitan dengan perang Israel-Hamas, tanpa permit adalah satu kesalahan.

Mereka yang melanggar undang-undang tersebut boleh dipenjara sehingga enam bulan dan didenda sehingga $500.

Pada 2023, Kementerian Tenaga Manusia (MOM) telah menggesa warga asing supaya mengelakkan daripada menggunakan Singapura sebagai platform untuk memajukan isu politik di tengah-tengah konflik Timur Tengah.

Kes Asyraf telah ditangguhkan kepada 18 Jun.