Topic followed successfullyGo to BHku
Lelaki dituduh subahat dengan kontraktor tipu kolumbarium lebih $1.6j
Lelaki dituduh subahat dengan kontraktor tipu kolumbarium lebih $1.6j
Masing-masing dihadapkan dengan sembilan pertuduhan tipu pada 16 Apr
Apr 16, 2026 | 7:49 PM
Lelaki dituduh subahat dengan kontraktor tipu kolumbarium lebih $1.6j
Ching Wai Leng eksekutif penyelenggaraan sebuah kolumbarium di Bishan, telah didakwa bersubahat dengan seorang pengarah firma binaan untuk menipu tanah perkuburan Cina lebih $1.6 juta. - Foto ST
Seorang eksekutif penyelenggaraan sebuah kolumbarium di Bishan telah didakwa bersubahat dengan seorang pengarah firma binaan untuk menipu tanah perkuburan Cina lebih $1.6 juta.
Ching Wai Leng, 81 tahun, Ketua Penyelenggaraan di Kolumbarium Kwong Wai Siew Peck San Theng, dan Alagappan Muthu, 53 tahun, Pengarah KKV Construction, masing-masing dihadapkan dengan sembilan pertuduhan menipu pada 16 April.
Laporan berkaitan
Lelaki kedua dijel berkait tipu 5,540 transaksi penghantaran GrabApr 14, 2026 | 6:53 PM
CFO syarikat teknologi tempatan eksekutif keempat didakwa dalam siasatan cip NvidiaApr 2, 2026 | 5:09 PM