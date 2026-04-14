Lelaki kedua dijel berkait tipu 5,540 transaksi penghantaran Grab
Lelaki kedua dijel berkait tipu 5,540 transaksi penghantaran Grab
Grab alami kerugian lebih $58,000
Apr 14, 2026 | 6:53 PM
Lelaki kedua dijel berkait tipu 5,540 transaksi penghantaran Grab
Loh Jing Jie dijatuhkan hukuman penjara 10 minggu pada 14 April selepas dia sebelum ini mengaku bersalah atas dua tuduhan menipu. - Foto ST
Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara atas peranannya dalam helah menipu syarikat pengangkutan, GrabTaxi Holdings, yang membayar beberapa pemandu bagi kerja penghantaran yang tidak dilakukan.
Loh Jing Jie, 33 tahun, dihukum penjara 10 minggu pada 14 April selepas dia mengaku salah sebelum ini atas dua tuduhan menipu.
