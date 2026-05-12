Penjual produk tiruan diperintah bayar ganti rugi $510,000 kepada LV
Mahkamah naikkan ganti rugi dua kali ganda kerana pelanggaran berulang
May 12, 2026 | 8:46 PM
Tertuduh, Ng Hoe Seng, didakwa mengendalikan akaun Instagram @emcase_sg sebelum berpindah ke @emcrafts_sg untuk menjual pelbagai produk menggunakan jenama LV seperti sarung telefon, dompet kad, tali jam dan pelbagai aksesori lain. - Foto hiasan PIXABAY
Seorang penjual di Instagram yang menjual produk tiruan jenama mewah Louis Vuitton (LV) dengan mendakwa ia sebagai barangan vintaj yang asli dan kitaran tinggi, akhirnya menerima padah apabila diperintah membayar $510,000 kepada LV selepas kalah dalam rayuan di Mahkamah Tinggi Singapura.
Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 6 Mei lalu, Mahkamah Rayuan Singapura bukan sahaja mengekalkan kemenangan Louis Vuitton Malletier (LVM), malah menaikkan jumlah ganti rugi lebih dua kali ganda daripada $200,000 kepada $510,000 kerana menganggap tindakan penjual itu terlalu melampau dan jelas tidak menghormati undang-undang.
