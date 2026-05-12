Seorang penjual di Instagram yang menjual produk tiruan jenama mewah Louis Vuitton (LV) dengan mendakwa ia sebagai barangan vintaj yang asli dan kitaran tinggi, akhirnya menerima padah apabila diperintah membayar $510,000 kepada LV selepas kalah dalam rayuan di Mahkamah Tinggi Singapura.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 6 Mei lalu, Mahkamah Rayuan Singapura bukan sahaja mengekalkan kemenangan Louis Vuitton Malletier (LVM), malah menaikkan jumlah ganti rugi lebih dua kali ganda daripada $200,000 kepada $510,000 kerana menganggap tindakan penjual itu terlalu melampau dan jelas tidak menghormati undang-undang.