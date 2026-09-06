Perdana Menteri (PM) Lawrence Wong berkata akan sentiasa ada pihak yang mahu mengeksploitasi perbezaan di Singapura, tetapi bagaimana negara ini bertindak balas terpulang kepada rakyat Singapura.

Meskipun bukan semua komen berbaur kebencian dalam talian boleh dihentikan, “kita boleh menolak pandangan sedemikian, dan enggan memberi ruang atau kesahihan yang lebih kepada mereka,” tambahnya.

Singapura terus kekal bersatu kerana ia secara konsisten menolak percubaan untuk memecahbelahkannya mengikut garis perkauman atau agama, dan sebaliknya memilih untuk mengiktiraf satu sama lain sebagai sesama rakyat Singapura, katanya dalam satu catatan di Facebook pada 6 September.

“Kita mesti terus membuat pilihan itu,” kata PM Wong sambil menggesa rakyat Singapura agar berpegang teguh kepada Ikrar Negara - “tanpa mengira bangsa, bahasa, atau agama”.

Beliau mengulas mengenai komen-komen anti-India yang muncul dalam talian berikutan banjir besar di Nepal yang menyebabkan sembilan rakyat Singapura masih hilang.

Komen sedemikian juga timbul berhubung pelaburan syarikat penerbangan SIA dalam Air India.

PM Wong berkata walaupun Singapura boleh dan patut mengadakan perbahasan yang sihat, namun hujah-hujah yang seolah-olah sah tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk meniupkan prasangka terhadap mana-mana masyarakat atau permusuhan terhadap warga asing.

“Kita harus jelas tentang perbezaan tersebut,” tegas PM Wong.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pegawai Kanan Peralatan Pasukan Kebangsaan, Omar Mohamed, tetap bersemangat menumpukan tenaga dan cintanya kepada bola sepak negara demi memastikan persediaan serta keselesaan para pemain Singa terjamin di luar padang.

Dua dekad setia bersama Singa: Omar Mohamed bukti dedikasi dan komitmen

Sep 6, 2026 | 5:30 AM
bencana Nepal, Polis S’pura, kenal pasti mangsa

Polis S’pura giat bantu kenal pasti mangsa bencana banjir kilat di Nepal

Sep 6, 2026 | 5:17 PM
SM Lee, Komen perkauman, kebencian terhadap masyarakat India membimbangkan, keharmonian kaum, tragedi banjir di Nepal,

SM Lee: Komen perkauman, kebencian terhadap masyarakat India membimbangkan

Sep 6, 2026 | 3:46 PM
Eiss penyanyi, beg stoma, Gegar Vaganza 12, sembang sehat, health scare, juara Gegar Vaganza 12, aku salah, mindorder management, juri anugerah 2026

Hilang ibu, derita guna beg stoma tak luntur semangat Eiss berkarya

Sep 6, 2026 | 5:30 AM
sph, sph media, perkauman, hasutan

SPH Media kecam komen menghasut, menghina

Sep 5, 2026 | 6:29 PM
Muktamar Tahunan Parti Islam SeMalaysia (PAS) ke-72 di Pusat Tarbiah Islamiah Kelantan di Pengkalan Chepa, dekat Kota Bharu, Kelantan, menutup tirai dengan mengangkat agenda Penyatuan Ummah bagi memastikan kestabilan Malaysia dalam segala aspek termasuk politik, sosial dan ekonomi.

Muktamar PAS: Selepas sepakat penyatuan ummah dengan Umno, ahli diingat kekal patuh keputusan parti

Sep 5, 2026 | 8:18 PM
shanmugam, komen perkauman, masyarakat india, banjir nepal

Shanmugam: Polis akan teliti komen perkauman sasar masyarakat India yang memalukan

Sep 5, 2026 | 5:00 PM
Sheikh Haikel barah, barah usus tahap empat, rawatan barah

Sheikh Haikel hidap barah usus tahap empat

Sep 4, 2026 | 12:01 PM
jemaah haji 2027, penilaian kesihatan haji, MUIS

MUIS perketat penilaian kesihatan bagi bakal jemaah haji 2027

Sep 4, 2026 | 6:10 PM
lemas, Kampung Punggai, anak dan bapa

Kes lemas di Kota Tinggi: Arwah suami tak tidur 3 hari, ceria berbual sebelum maut bersama anak sulung

Aug 31, 2026 | 5:30 PM

“Pandangan ini tidak mewakili Singapura. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikannya sebagai sembang dalam talian yang tidak berbahaya. Jika tingkah laku sedemikian dibiarkan, ia boleh menjadi kebiasaan, mendalamkan rasa curiga antara masyarakat, dan memecahbelahkan kita.”

Sebabnya itulah beliau membincangkan perkembangan tersebut bersama rakan-rakan Kabinetnya dan Menteri Kanan, Encik K. Shanmugam, bercakap mengenainya pada 5 September, tambahnya.

Menurut Encik Shanmugam, polis sedang meneliti komen-komen yang berbaur perkauman dan xenofobia tersebut.

Beliau menyifatkan beberapa komen sedemikian sebagai “memalukan, mencerca dan tidak boleh diterima sama sekali”, dengan rujukan kepada ular, kari, prata, ilmu hitam dan stereotaip perkauman yang lain.

Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital juga akan meminta pihak platform untuk menurunkan komen-komen sedemikian kerana ia melanggar garis panduan, tambahnya.

Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, turut bersuara menentang komen sedemikian pada 6 September, dan menyatakan bahawa perkara itu amat merisaukan serta menggesa rakyat Singapura supaya “menolak kebencian”.

PM Wong menarik perhatian bahawa kemunculan komen dalam talian sedemikian bukanlah sesuatu yang baharu, di mana sentimen anti-warga asing dan perkauman pernah dicetuskan semasa pandemik Covid-19 dan dalam perdebatan mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CECA) antara Singapura dengan India.

Ia juga muncul semasa Pilihan Raya Umum 2025 yang menyaksikan beliau bersuara menentang sebarang percubaan untuk membawa isu kaum dan agama ke dalam arena politik.

Laporan berkaitan
SM Lee: Komen perkauman, kebencian terhadap masyarakat India membimbangkanSep 6, 2026 | 3:46 PM
Shanmugam: Polis akan teliti komen perkauman sasar masyarakat India yang memalukanSep 5, 2026 | 5:01 PM
kebencian kaumlawrence wong