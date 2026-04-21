Topic followed successfullyGo to BHku
Sangka Rolex asli itu palsu, lelaki dijel 7 bulan kerana cuba tipu kedai jam
Apr 21, 2026 | 6:37 PM
Warga Italy, Singh Deepak, cuba menipu seorang peruncit dengan menukar jam tangannya yang disangka palsu (kanan) dengan tiga jam Rolex tulen (kiri). - Foto SPF
Menyangka bahawa jam Rolex GMT Saru yang dibelinya dengan harga kira-kira 60,000 euro ($89,727) adalah palsu, seorang lelaki cuba menipu seorang peruncit dengan menukarnya dengan tiga jam Rolex lain bernilai lebih $94,000 secara keseluruhan.
Namun, jam Rolex GMT Saru tersebut, yang biasanya bernilai sekitar $120,000, sebenarnya adalah jam tulen.
