Tuduhan ditarik balik terhadap bekas ahli urut yang sebarkan ajaran sesat
Dilepaskan daripada tuduhan tidak daftar sekolah agama dengan Muis
May 11, 2026 | 8:10 PM
Bekas ahli urut, Mohd Razif Radi, 68 tahun, telah dilepaskan daripada satu lagi tuduhan yang masih belum dibicarakan. - Foto fail
Seorang bekas ahli urut yang dijatuhi hukuman penjara pada 2025 kerana mengajar doktrin yang bertentangan dengan hukum Islam telah dilepaskan dan dibebaskan daripada satu lagi tuduhan yang masih belum dibicarakan.
Mohd Razif Radi, 68 tahun, sebelum ini dijatuhi hukuman penjara empat bulan pada Julai 2025 selepas didapati bersalah atas satu tuduhan di bawah Akta Pentadbiran Hukum Islam (Amla).
