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Jerebu kembali, PSI 24 jam capai paras ‘tidak sihat’
Jerebu dilihat menyebulungi sekitar kawasan Marina Bay pada sekitar tengah hari 4 September, dengan Indeks Pencemaran Udara (PSI) 24 jam memasuki paras ‘tidak sihat’ di kawasan tengah Singapura selepas ia mencecah 101 pada 7 pagi. Susulan itu, agensi di bawah Pasukan Petugas Jerebu (HTF) telah melancarkan pelan tindakan serta mengeluarkan nasihat kepada orang ramai demi melindungi kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Mutu udara dianggap ‘tidak sihat’ jika ia mencapai bacaan antara 101 hingga 200; ‘amat tidak sihat’ jika ia antara 201 dengan 300; dan ‘berbahaya’ apabila ia melebihi 300. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Jerebu dilihat menyelubungi sekitar kawasan Marina Bay pada sekitar tengah hari 4 September, dengan Indeks Pencemaran Udara (PSI) 24 jam memasuki paras tidak sihat di kawasan tengah Singapura selepas ia mencecah 101 pada 7 pagi. Menyusuli itu, agensi di bawah Pasukan Petugas Jerebu (HTF) telah melancarkan pelan tindakan serta nasihat masing-masing demi melindungi kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Mutu udara dianggap ‘tidak sihat’ jika ia mencapai bacaan antara 101 hingga 200; ‘amat tidak sihat’ jika ia antara 201 dengan 300; dan ‘berbahaya’ apabila ia melebihi 300.
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