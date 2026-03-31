Josephine: S’pura ketatkan keselamatan dalam talian, wajibkan kedai aplikasi pengesahan usia
Josephine: S’pura ketatkan keselamatan dalam talian, wajibkan kedai aplikasi pengesahan usia
Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), Singapura giat memanfaatkan peluang digital. Ini demi memastikan peluang yang bermanfaat untuk perusahaan dan pekerja. Namun, seiring kemajuan ini, isu keselamatan siber turut menjadi perhatian. Dalam temu bual media baru-baru ini, Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, membincangkan agenda AI negara serta langkah keselamatan dalam talian, khususnya buat kanak-kanak. Berikut adalah laporannya.
Mar 31, 2026 | 12:00 PM
Josephine: S’pura ketatkan keselamatan dalam talian, wajibkan kedai aplikasi pengesahan usia
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, berkongsi lanjut tentang agenda AI negara dan juga langkah-langkah keselamatan di dalam talian, terutamanya untuk kanak-kanak, dalam satu wawancara bersama media tempatan pada 27 Mac di Lorong AI di One-North. - Foto ZAOBAO
Singapura sedang bekerjasama dengan platform media sosial untuk memperkukuh langkah pengesahan usia. Tujuannya adalah untuk memastikan kanak-kanak mengakses kandungan sesuai seusia mereka dan dilindungi daripada bahan yang berbahaya di alam maya, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo.
Dalam era digital yang semakin mencabar dan meluas ini, pemerintah telah mengutamakan keselamatan kanak-kanak di ruang siber melalui pelbagai langkah.
IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok Mar 31, 2026 | 12:13 PM
Indonesia laksana larangan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahunMar 28, 2026 | 5:43 PM