Ukuran sebenar inovasi kecerdasan buatan (AI) bukanlah sejauh mana hebatnya model-modelnya, tetapi sama ada teknologi itu menigkatkan mutu hidup orang ramai, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, pada 22 September.

Beliau menggariskan pendekatan Singapura terhadap pembangunan dan penerimaan AI pada satu platform Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). 

Cik Teo berkata negara ini memberi tumpuan kepada bagaimana AI dapat membawa perubahan kepada orang ramai, termasuk dengan menggunakan teknologi itu dalam seluruh perkhidmatan awam bagi membantu pegawai awam bekerja dengan lebih berkesan dan meningkatkan perkhidmatan untuk rakyat. 

Hampir 70 peratus pegawai awam kini kerap menggunakan alat AI untuk tugas seperti menganalisis maklumat dan menyediakan draf.

Pemerintah Singapura turut meneroka penggunaan ejen AI untuk mereka bentuk semula keseluruhan aliran kerja, sambil terus memastikan pegawai awam bertanggungjawab terhadap keputusan penting, katanya pada segmen utama acara platform Digital@UNGA, yang memaparkan bagaimana pemerintah dan industri melaksanakan AI secara inovatif.

AI turut digunakan untuk menyalurkan maklum balas orang ramai kepada agensi berkaitan dengan lebih pantas, serta mengenal pasti kejanggalan dalam berjuta-juta penghantaran kargo di sempadan Singapura, serta mengesan tanda-tanda penipuan pancingan data (phishing) dan penyamaran.

Namun, untuk memastikan rakyat terus bergantung pada AI seiring penggunaannya yang semakin luas, mereka perlu mempercayai teknologi itu, kata Cik Teo. 

AI berpotensi meningkatkan ancaman sedia ada, seperti menjadikan penipuan lebih meyakinkan dan diperibadikan, serta menjadikan serangan siber lebih mudah dilaksanakan. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Megan Khung, death, abuse, child

MSF: Kes Megan Khung boleh dikesan jika unit SAFER dibentuk lebih awal

Sep 22, 2026 | 6:15 PM
walking football, warga emas aktif, kesunyian warga emas

Bola sepak berjalan bantu warga emas lelaki isi kesunyian hidup

Sep 22, 2026 | 5:57 PM
Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam merangkap Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, memberi ucapan dalam acara bagi memperingati ulang tahun ke-30 Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Rajaratnam (RSIS), di Parkroyal Collection Marina Bay, pada 22 September.

Chun Sing: RSIS perlu bantu S’pura kekal selangkah di depan dalam dunia kian tidak menentu

Sep 22, 2026 | 6:32 PM
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, menggariskan pendekatan Singapura terhadap pembangunan dan penerimaan AI di PBB pada 21 September.

Josephine Teo: Inovasi AI harus diukur berdasar kesan kepada rakyat

Sep 22, 2026 | 4:44 PM
Naib pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) Parti Pekerja (WP), Encik Faisal Manap. Beliau mantan Anggota Parlimen (AP) GRC Aljunied.

Mantan AP GRC Aljunied, Faisal Manap, ceburi bidang hartanah

Sep 22, 2026 | 4:16 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
Cik Noor Amirah Abdul Rashid terus menyumbang kepada Masjid Assyakirin sebagai anggota Lembaga Pentadbiran Masjid (LPM), sambil mengasah kepimpinan dan mengukuhkan semangat kerjasama.  

Golongan profesional muda digalak tampil lakar masa depan masjid

Sep 18, 2026 | 5:30 AM
Go-Ahead, pemandu bas, waktu tunggu bas, bas, Anggota Parlimen, tunggu lama, latihan

Go-Ahead tingkat sokongan buat pemandu bas susulan aduan waktu tunggu lama di Tampines

Sep 15, 2026 | 3:50 PM
Penulis, Cik Raja Nurul Huda, merasakan sendiri pengalaman memakai kimono dan menyertai upacara minum teh di Maikoya Kimono Tea Ceremony, Tokyo.

Panduan 2 hari di Tokyo: Pengalaman makanan halal dan budaya unik untuk pelancong Muslim

Aug 19, 2026 | 5:08 PM

Melaksanakan langkah perlindungan untuk menguruskan risiko-risiko ini akan membolehkan AI diterima dengan lebih yakin, tambahnya.

“Dari sudut pandangan ini, kepercayaan tidak menyekat inovasi. Malah, kepercayaan membolehkan inovasi berkembang,” kata Cik Teo.

Beliau sedang menjalani lawatan kerja di Amerika Syarikat dari 21 hingga 24 September, di mana beliau akan menyertai beberapa acara yang diadakan bersempena Perhimpunan Agung PBB, serta berinteraksi dengan pemimpin dalam industri dan akademia di New York dan Boston.

Selain meningkatkan perkhidmatan pemerintah dan melaksanakan langkah perlindungan, keutamaan ketiga adalah memperluas penyertaan dalam AI, supaya lebih banyak negara dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi itu, ujar Cik Teo.

Selain meningkatkan perkhidmatan pemerintah dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan, keutamaan ketiga ialah meluaskan penyertaan dalam bidang AI, supaya lebih banyak negara dan masyarakat dapat meraih manfaat daripada teknologi tersebut, tambah beliau.

Asia Tenggara, sebagai contoh, mempunyai kepelbagaian dari segi bahasa dan budaya, tetapi kebanyakan model AI mempunyai pemahaman lebih lemah mengenai bahasa, loghat dan konteks budaya rantau ini.

Singapura telah berusaha menangani perkara itu menerusi pembangunan SEA-LION, satu kumpulan model AI yang direka bentuk berdasarkan bahasa dan budaya Asia Tenggara, termasuk pertuturan berbilang bahasa dan penukaran kod bahasa yang lazim digunakan di rantau ini.

Institut penyelidikan AI Singapura turut bekerjasama dengan rakan kongsi termasuk Yayasan Gates, Google dan Program Pembangunan PBB pada Projek ATLAS, yang bermatlamat membina set data sedia-AI untuk bahasa-bahasa yang kurang diwakili di seluruh dunia.

Cik Teo berkata negara-negara tidak semestinya perlu membangunkan model AI perintis sendiri, yang memerlukan sumber pengkomputeran dan modal yang besar.

Sebaliknya, mereka harus disokong untuk menyesuaikan teknologi AI sedia ada mengikut bahasa, budaya dan keperluan masing-masing. 

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Cara S’pura manfaat teknologi, AI demi masa depan berdaya tahanAug 23, 2026 | 10:16 PM
Lebih 150,000 pegawai awam bakal dilengkapi kemahiran digital, AI jelang 2028Sep 18, 2026 | 6:02 PM
kecerdasan buatan (AI)PBBJosephine Teo