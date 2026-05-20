Josephine: Usaha jalankan misi AI bermula dengan sektor penerbangan
May 20, 2026 | 5:43 PM
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, menyampaikan ucapan di Sidang Kemuncak Asia Tech x di hotel Capella Singapore di Sentosa, anjuran Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA). - Foto ST
Membantu penumpang bergerak dari satu pintu ke pintu lain sejauh beberapa kilometer, menghantar bagasi merentasi pelbagai terminal, serta menyusun urutan pendaratan dan pelepasan pesawat di landasan merupakan antara tugas yang boleh diurus oleh alat kecerdasan buatan (AI).
Usaha dalam aspek ini penting sejajar dengan langkah Singapura menggandakan keupayaan trafik udaranya dalam tempoh sedekad akan datang.
