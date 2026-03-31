S’pura ambil pendekatan seimbangkan inovasi, keselamatan AI
Mar 31, 2026 | 12:00 PM
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, berkongsi lanjut tentang agenda AI negara dan juga langkah-langkah keselamatan di dalam talian, terutamanya untuk kanak-kanak, dalam satu wawancara bersama media tempatan pada 27 Mac di Lorong AI di One-North. - Foto ST
Pemerintah mengambil pendekatan seimbang dalam penerapan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), mengimbangi antara inovasi dengan keperluan langkah keselamatan, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo.
Meskipun bidang digital, termasuk AI, sedang pesat membangun dan Singapura giat menggalakkan inisiatif AI demi memastikan ekonomi dan pekerja terus kekal berdaya saing, Cik Teo menegaskan bahawa kewujudan tadbir urus dan peraturan yang teguh adalah penting bagi mencegah penyalahgunaan.
Josephine: S’pura ketatkan keselamatan dalam talian, wajibkan kedai aplikasi pengesahan usiaMar 31, 2026 | 12:27 PM
IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok Mar 31, 2026 | 12:13 PM