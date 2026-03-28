Jurutera cekal hati tinggalkan keluarga sertai misi bawa pulang warga S’pura
Mar 28, 2026 | 6:00 PM
Encik Muhammad Effendy Abdul Rashid merupakan Jurutera Perkhidmatan (Penyenggaraan) daripada Perkhidmatan Penerbangan Pertahanan ST Engineering yang dikerah menyiapkan pesawat Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) untuk membawa pulang warga Singapura dari Timur Tengah. - Foto MINDEF
Berbekal pengalaman yang diperolehi semasa menyertai beberapa misi kemanusiaan sebelum ini, Jurutera Perkhidmatan (Penyenggaraan), Encik Muhammad Effendy Abdul Rashid, berkata beliau kekal tenang dan fokus ketika dikerah menyertai pasukan yang membuat persiapan untuk membawa warga Singapura pulang dari Timur Tengah pada 10 Mac dan 13 Mac.
Walaupun sedang berpuasa, Encik Effendy, 45 tahun, berkata pengalaman menyertai misi kemanusiaan bersama Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) sebelum ini telah membantunya kekal cekap semasa menyenggara pesawat.
Operasi penuh cabaran bawa pulang warga S’pura dari Timur TengahMar 28, 2026 | 6:00 PM
Ribuan masih terkandas susulan gangguan penerbangan konflik AS-IranMar 26, 2026 | 2:56 PM