Kadar kes rasuah di S’pura capai paras terendah dalam lima tahun
Jumlah kes melibatkan sektor awam yang disiasat kekal rendah, hanya satu kes disiasat pada 2025
Apr 28, 2026 | 4:20 PM
Berdasarkan laporan tahunan 2025, jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah yang diterima oleh Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) merosot sebanyak 10 peratus, iaitu daripada 177 laporan pada 2024 kepada 160 pada 2025. - Foto Fail
Jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah di Singapura jatuh ke paras paling rendah dalam tempoh lima tahun, meneruskan trend merosot buat tahun kelima berturut-turut sejak 2021.
Berdasarkan laporan tahunan 2025 yang dikeluarkan pada 28 April, jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah yang diterima oleh Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) merosot sebanyak 10 peratus, iaitu daripada 177 laporan pada 2024 kepada 160 pada 2025.
Singapura kekal cemerlang cegah rasuah, kes terendah 5 tahunApr 28, 2026 | 5:08 PM
Mantan hakim M’sia dilantik terajui SPRMApr 25, 2026 | 3:00 PM