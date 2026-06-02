Kader WP akan bincang kesesuaian Pritam sebagai pemimpin pada 28 Jun

Pada Disember 2025, sekumpulan kader veteran memohon supaya Persidangan Khas Ahli Kader diadakan susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengekalkan sabitan terhadap Encik Pritam Singh pada Februari 2025. - Foto fail

Beliau diminta lepaskan jawatan ketua parti; para kader akan adakan undian sulit jika beliau enggan lepaskan jawatan

Kepimpinan teras Parti Pekerja (WP) akan bermesyuarat pada 28 Jun bagi meneliti kesesuaian ketua parti, Encik Pritam Singh, untuk kekal sebagai setiausaha agung.

Isu ini bakal dibahaskan dalam Persidangan Khas Anggota Kader yang telah diumumkan secara bertulis pada 1 Jun. Tiga perkara utama terkandung dalam notis agenda tersebut.

Pertama, Encik Pritam dikehendaki memberi penerangan kepada para kader mengenai dua sabitan beliau kerana memalsukan keterangan di hadapan jawatankuasa Parlimen.

Perkara kedua pula mencadangkan beliau melepaskan jawatan ketua parti atas alasan melanggar Perkara 30 Perlembagaan WP.

Fasal ini menuntut calon awam parti agar “jujur dan berterus terang dalam semua urusannya dengan parti dan rakyat Singapura”.

Sekiranya beliau berkeras tidak meletakkan jawatan, beliau berhadapan dengan undian sulit para kader untuk memutuskan sama ada beliau wajar terus memimpin, menurut dokumen tersebut.

Encik Pritam, yang kini menjawat penggal keempat sebagai Anggota Parlimen (AP) GRC Aljunied, telah memegang tampuk kepimpinan parti sejak tahun 2018.

WP memiliki kira-kira 100 kader, iaitu kelompok teras yang bertanggungjawab dalam proses pemilihan kepimpinan parti.

Mesyuarat tersebut dijadualkan pada tengah hari 28 Jun dan akan dipengerusikan oleh AP GRC Aljunied, Encik Gerald Giam, yang turut menjawat ketua penyelidikan dasar WP.

Permintaan untuk mengadakan Persidangan Khas Ahli Kader tercetus pada Disember 2025, susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengukuhkan sabitan ke atas Encik Pritam pada bulan Februari tahun itu, hasil permohonan sekumpulan kader senior.

Mengikut ketetapan Perlembagaan WP, persidangan istimewa seumpama itu boleh dianjurkan pada bila-bila masa, sama ada oleh pengerusi parti, Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC), atau atas inisiatif 10 peratus anggota kader, atau sekurang-kurangnya 20 orang, mana-mana jumlah yang lebih besar.

Notis sama turut menggariskan bahawa mesyuarat kader biasa dan pemilihan kepimpinan dwi-tahunan akan diadakan pada jam 3 petang hari tersebut.

Pemilihan ini merupakan wadah penting bagi kader untuk menentukan pucuk pimpinan tertinggi parti, termasuk setiausaha agung, pengerusi, dan anggota lain CEC.

Sejak mengambil alih tampuk kepimpinan daripada tokoh lama, Encik Low Thia Khiang, pada April 2018, Encik Pritam tidak pernah dicabar dalam setiap pemilihan kepimpinan parti bagi jawatan tertinggi.

Penganjuran Persidangan Khas ini adalah ekoran daripada keputusan Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) WP, badan kepimpinan tertinggi parti, untuk mengeluarkan surat teguran rasmi kepada Encik Pritam pada April 2026, berkaitan sabitan kesnya.

Sebelumnya, CEC telah meneliti penemuan panel disiplin yang dianggotai oleh Cik He Ting Ru dan Dr Jamus Lim (AP GRC Sengkang), serta Encik Png Eng Huat (bekas AP Hougang).

Panel ini mengesahkan bahawa Encik Pritam telah mencabuli dua peruntukan asas Perlembagaan parti.