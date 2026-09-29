Peningkatan kecil pencemaran udara zarah halus dikaitkan dengan pertambahan kunjungan ke jabatan kecemasan di Singapura akibat asma dan penyakit pernafasan kronik, menurut kajian yang diterbitkan pada 28 September dan diketuai penyelidik setempat.

Penulis bersama kajian, Penolong Profesor Yohei Okada dalam bidang penyelidikan prahospital dan kecemasan di Sekolah Perubatan Duke-NUS, berkata orang ramai perlu memantau amaran mutu udara.

Langkah pencegahan perlu diambil lebih awal sebelum gejala bertambah buruk.

Ini kerana kesan peningkatan kecil PM2.5 hanya ketara beberapa hari selepas paras bahan pencemar dalam jerebu meningkat.

PM2.5 ialah zarah halus bersaiz 2.5 mikron atau lebih kecil yang boleh sampai jauh ke dalam paru-paru. Ia antara enam bahan pencemar yang diukur Indeks Pencemaran Udara (PSI) Singapura dan bahan toksik utama semasa jerebu rentas sempadan.

Pada 29 September, bacaan PSI 24 jam mencecah paras tertinggi musim jerebu ini apabila mutu udara di kelima-lima kawasan Singapura mencapai tahap tidak sihat buat kali pertama dalam dua minggu.

Kajian terdahulu mengaitkan pendedahan jangka panjang kepada PM2.5 dengan peningkatan risiko kematian akibat masalah jantung dan paru-paru, termasuk barah paru-paru dan penyakit jantung.

Namun, kajian baharu dalam jurnal perubatan JAMA Network Open pada 28 September mendapati pendedahan jangka pendek turut dikaitkan dengan peningkatan dalam jumlah kunjungan ke bilik kecemasan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
jenayah, belia, Trend Menyokong Pemulihan Belia, MSF, keldai penipuan

Belia ditahan atas kesalahan berkaitan penipuan lonjak hampir 37% pada 2025

Sep 29, 2026 | 6:10 PM
ICA, Tangkapan dadah, pusat pemeriksaan, penggunaan teknologi dipertingkat

Tangkapan dadah di pusat pemeriksaan lonjak 53%, penggunaan teknologi dipertingkat

Sep 29, 2026 | 6:00 PM
Guru Kanan di Sekolah Rendah Tampines North, Cik Rafidah Ridzuan, 49 tahun, telah berkecimpung dalam bidang pendidikan selama 28 tahun.

28 tahun mendidik, pesanan arwah bapa kekal dalam ingatan

Sep 29, 2026 | 4:00 PM
pakej haji

Saudi perkenal pakej haji menyeluruh bagi jemaah luar negara mulai 2027

Sep 29, 2026 | 1:29 PM
Hampir 28,000 pemandu Grab terjejas selepas memilih untuk menyertai inisiatif prapengisian pendapatan Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) bagi Tahun Taksiran 2026.

16,000 pemandu Grab hadapi bil cukai lebih tinggi

Sep 28, 2026 | 5:58 PM
Tenis, luncur air dan kriket merupakan antara sukan yang terjejas akibat cuaca buruk pada hari kesembilan pertandingan.

Hujan landa Sukan Asia, jejas jadual pertandingan

Sep 28, 2026 | 7:24 PM
Pelawak dan pelakon, Sahfuddin Mahfudz, tidak mendapat tawaran berlakon daripada stesen televisyen hampir dua tahun.

Sahfuddin Mahfudz sedia sesuaikan diri dengan cita rasa baharu penonton

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
janitor, pensyarah, kisah inspirasi

Pensyarah ingat detik hempas pulas jadi pekerja pembersihan demi kejar impian

Sep 9, 2026 | 1:07 AM
tun dr mahathir mohamd

Mahathir capai usia 101 tahun

Jul 10, 2026 | 6:34 PM
VEP, kereta asing masuk Singapura, harga naik mulai 2027, OBU

Bayaran VEP masuk S’pura bagi kenderaan asing naik mulai 2027

Feb 6, 2026 | 4:28 PM

Kajian itu melibatkan penyelidik dari Sekolah Perubatan Duke-NUS, Hospital Besar Singapura (SGH), Universiti Miami dan Universiti Duke.

Sekolah Perubatan Duke-NUS berkata: “Penemuan ini memberi pemahaman baharu tentang kesan pencemaran udara jangka pendek terhadap kesihatan di Asia Tenggara. Rantau beriklim tropika dengan paras pencemaran yang biasanya rendah ini masih kurang dikaji berbanding kawasan lain di dunia.”

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menetapkan kepekatan PM2.5 sebanyak 15 mikrogram bagi setiap meter padu (mcg/m³) udara sebagai paras bagi udara sihat, yang digunakan penyelidik sebagai paras rujukan.

Ketika jerebu, kepekatan PM2.5 di Singapura pernah melebihi 100 mcg/m³. Pada 29 September, bacaannya di bahagian timur Singapura ialah 70 mcg/m³ pada 1 petang.

Penyelidik mendapati apabila PM2.5 melebihi paras rujukan 15 mcg/m³, setiap kenaikan 10 mcg/m³ dikaitkan dengan peningkatan 3.2 peratus dalam kunjungan ke jabatan kecemasan dalam dua hari berikutnya akibat asma dan penyakit pulmonari obstruktif kronik (COPD), iaitu penyakit paru-paru kronik yang menyekat aliran udara.

Kajian itu menggunakan angka kunjungan ke jabatan kecemasan akibat asma dan COPD dari Februari 2016 hingga Disember 2022.

Penyelidik meneliti 74,839 kunjungan dari Februari 2016 hingga Disember 2022. Daripada jumlah itu, 43,446 pesakit dimasukkan ke hospital dan 1,369 meninggal dunia dalam tempoh 30 hari selepas kunjungan ke bilik kecemasan.

Data pesakit diperoleh daripada semua hospital awam menerusi platform data pentadbiran dan kesihatan pemerintah. 

Data PM2.5 serta faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan hujan pula diperoleh daripada laman Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA).

Penelitian statistik dilakukan untuk mengenal pasti hubungan antara data tersebut.

Namun, penyelidik tidak menemukan hubungan ketara antara peningkatan pencemaran dengan pesakit yang kemudian dimasukkan ke hospital atau meninggal dunia dalam tempoh 30 hari.

Profesor Marcus Ong dari Sekolah Perubatan Duke-NUS berkata mutu udara yang buruk boleh meningkatkan permintaan terhadap rawatan kecemasan dalam beberapa hari.

Menurut laman Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA), bacaan PM2.5 satu jam ialah purata kepekatan zarah yang diukur sepanjang sejam sebelumnya. Bacaan 151 hingga 250 mcg/m³ dianggap tinggi. Pada tahap ini, orang ramai dinasihatkan mengelakkan kegiatan luar yang berat dalam sejam berikutnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanakSep 28, 2026 | 5:30 AM
Mata turut ‘terseksa’ apabila jerebu melandaSep 28, 2026 | 5:30 AM
Penduduk Kalimantan Barat saman pemerintah Indonesia berhubung kebakaran hutanSep 21, 2026 | 3:05 PM
Jerebu: Zarah halus boleh susup ke peparu, ancam pesakit kronikSep 21, 2026 | 5:30 AM
Pencemaran udara: Pantau PSI atau zarah halus PM2.5?Sep 21, 2026 | 5:30 AM
KajiankecemasanJEREBUneapencemaranAgensi Sekitaran Kebangsaan (NEA)Pertubuhan Kesihatan DuniaWHO