Kamera di lokasi pilihan pertingkat pengesanan pembuangan sampah dari tingkat tinggi
Kamera di lokasi pilihan pertingkat pengesanan pembuangan sampah dari tingkat tinggi
Projek percubaan NEA catat kadar tangkapan sebanyak 30%
Mar 25, 2026 | 7:43 PM
Kamera di lokasi pilihan pertingkat pengesanan pembuangan sampah dari tingkat tinggi
Seorang pesalah didenda $2,800 selepas dikesan melalui kamera pengawasan membuang sampah dari sebuah unit sebanyak beberapa kali dalam tempoh dua minggu. - Foto NEA
Satu projek percubaan yang dilancarkan Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) pada Oktober 2025, melibatkan kesemua 19 majlis bandaran untuk menempatkan kamera pengesan pembuangan sampah dari tingkat tinggi telah mencatat kadar tangkapan sebanyak 30 peratus.
Ini berbanding kadar tangkapan 21 peratus yang dicatat oleh kamera pengawasan NEA bagi kesalahan serupa pada 2025, kata agensi itu kepada The Straits Times (ST) pada 25 Mac.
