Kelas di Sekolah Menengah Xinmin disambung semula selepas pelajar, staf dipindahkan susulan ancaman bom

Kenderaan polis kelihatan di Xinmin Secondary School susulan satu ancaman bom pada 13 Ogos. - Foto REUTERS

Kenderaan polis kelihatan di Xinmin Secondary School susulan satu ancaman bom pada 13 Ogos. - Foto REUTERS

Kelas di Sekolah Menengah Xinmin disambung semula selepas pelajar, staf dipindahkan susulan ancaman bom

Kelas di Sekolah Menengah Xinmin disambung semula selepas pelajar, staf dipindahkan susulan ancaman bom

Pelajar dan kakitangan Sekolah Menengah Xinmin di Hougang telah dipindahkan pada pagi 13 Ogos susulan satu ancaman bom.

Dalam satu mesej kepada ibu bapa dan waris, sekolah itu berkata ia dimaklumkan mengenai ancaman itu dan segera mengaktifkan prosedur pemindahannya pada 8.28 pagi.

“Polis telah menjalankan pemeriksaan menyeluruh di premis kami, dan tiada barangan mencurigakan ditemui,” katanya, sambil menambah bahawa semua pelajar dan kakitangan dipastikan selamat.

Pelajar telah kembali ke bilik darjah masing-masing, dan jadual waktu biasa telah disambung semula, kata sekolah itu.

Tidak diketahui bagaimana ancaman bom itu disampaikan kepada sekolah, atau berapa lama gangguan itu berlangsung.

Menjawab pertanyaan The Straits Times (ST), polis berkata mereka dimaklumkan mengenai potensi ancaman bom itu pada kira-kira 8.20 pagi.

Mereka mengesahkan bahawa satu pemeriksaan menyeluruh terhadap premis sekolah itu telah dijalankan, dan tiada barangan mencurigakan ditemui.

Polis berkata mereka sedang menyiasat insiden itu sebagai kes menyebarkan maklumat palsu mengenai ancaman berbahaya.

Di bawah undang-undang Singapura, mereka yang disabitkan kesalahan itu boleh dipenjarakan sehingga tujuh tahun, didenda sehingga $50,000, atau kedua-duanya.

Ibu kepada seorang pelajar Menengah 3, yang enggan dikenali, berkata beliau menerima mesej itu menerusi aplikasi Parents Gateway pada sekitar 10 pagi.

Parents Gateway, yang dibangunkan Kementerian Pendidikan (MOE) dan GovTech, membolehkan ibu bapa dan waris mengakses pengumuman sekolah.

Ibu itu berkata beliau tidak berasa risau apabila menerima mesej tersebut, kerana sekolah telah meyakinkan ibu bapa bahawa pemindahan dan pemeriksaan telah selesai dijalankan.

“Ia merupakan perkara yang sangat serius bagi sekolah. Mereka memastikan keselamatan pelajar dengan segera memindahkan mereka ke padang,” katanya.