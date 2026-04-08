Kemudahan pemerintah diarah ambil langkah jimat tenaga
Langkah rangkumi penetapan suhu pendingin hawa pada 25 darjah Celsius atau lebih tinggi
Apr 8, 2026 | 7:43 PM
Kementerian Kemampanan dan Sekitaran (MSE) dan Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dalam satu kenyataan bersama pada 8 April telah mengarahkan semua kemudahan pemerintah untuk mengambil langkah penjimatan tenaga bagi mengurangkan penggunaan elektrik. - Foto ST
Semua kemudahan pemerintah telah diarahkan untuk mengambil langkah penjimatan tenaga bagi mengurangkan penggunaan elektrik seberapa banyak yang boleh.
Ini sebagai sebahagian usaha pemerintah menjimatkan tenaga, di tengah-tengah konflik berterusan di Timur Tengah, kata Kementerian Kemampanan dan Sekitaran (MSE) dan Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dalam satu kenyataan bersama pada 8 April.
