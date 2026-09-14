Pemilik kenderaan berat bakal mempunyai lebih banyak pilihan untuk meletak kenderaan semalaman mulai 15 September, berikutan permintaan agar kelonggaran diberikan bagi memudahkan operasi mereka.

Dalam satu kenyataan pada 14 September, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) memaklumkan bahawa pemilik kenderaan berat boleh meletak kenderaan semalaman di premis swasta dan bukan kediaman, seperti di kemudahan perindustrian, tapak kerja berdaftar dan hartanah komersial, dengan syarat mereka mendapat kebenaran pemilik kemudahan berkenaan.

Di bawah aturan baharu ini, pemilik kenderaan harus memastikan aturan meletak kenderaan mereka mematuhi peraturan, tidak mengganggu orang ramai atau menimbulkan bahaya keselamatan kepada pihak lain, jelas LTA.

Skim baharu itu khusus bagi kenderaan barangan atau lori penggaul konkrit dengan berat muatan maksimum melebihi 5,000 kilogram; serta bas dengan kapasiti tempat duduk melebihi 15 orang, tidak termasuk pemandu.

Langkah iru merupakan peluasan kepada skim Sijil Meletak Kenderaan (VPC) sedia ada, dengan pemilik wajib mendapatkan lot meletak kenderaan di tapak yang diluluskan antara 12 tengah malam dengan 6 pagi, sebelum mereka boleh mendaftarkan kenderaan baharu, memindahkan hak milik, atau memperbaharui cukai jalan.

VPC diperkenalkan pada 1994 untuk memastikan kenderaan berat diletakkan secara bertanggungjawab dan bukan di tempat sembarangan.

Skim VPC bagi treler telah digantung di bawah projek perintis selama dua tahun bermula 6 Februari lalu, berikutan maklum balas industri serta sesi perundingan bersama Persatuan Pengangkutan Singapura.

Menerusi satu hantaran video di Facebook pada 14 September, Menteri Negara Kanan (Pengangkutan merangkap Pembangunan Negara), Cik Sun Xueling, berkata beliau sedia maklum ramai pengendali dan pemandu kenderaan berat menghadapi kesukaran untuk mendapatkan VPC.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengunduran Menteri Kewangan Indonesia, Encik Purbaya Yudhi Sadewa, berlaku selepas spekulasi selama beberapa bulan mengenai jawatannya di tengah-tengah kebimbangan pelabur terhadap dasar fiskal Indonesia.

Prabowo ganti Menteri Kewangan Purbaya dalam rombakan Kabinet

Sep 14, 2026 | 8:10 PM
Tahir Ahmed Ansari, pentatlon moden, Sukan Asia

Galas harapan tunggal S’pura dalam pentatlon moden di Sukan Asia

Sep 14, 2026 | 4:14 PM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Syarikat Jalaluddin Travel & Services Pte Ltd sentiasa mengutamakan keselesaan dan kebajikan jemaah dengan memberikan layanan penuh perhatian seperti menjaga ahli keluarga sendiri sepanjang perjalanan di Tanah Suci.

Walau berkerusi roda, impian warga emas tunai umrah tercapai

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Husin Saaban, Temu Lawak, komedi veteran

Husin Saaban jadikan ‘Temu Lawak’ sebagai pengubat rindu hati peminat

Aug 28, 2026 | 6:37 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (kiri), ketika mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan dan Kesesakan Jalan Raya di Putrajaya.

Johor rancang 5 langkah atasi kesesakan jelang operasi RTS Link

Aug 25, 2026 | 3:34 PM
rahila rashun, kahwin kali kedua

Rahila Rashun temui cinta baharu selepas episod hitam perkahwinan

May 3, 2026 | 5:30 AM
gelandangan, Malaysia, lawat

Isu gelandangan di laluan awam meruncing boleh jejas Tahun Melawat M’sia 2026

Dec 12, 2025 | 3:37 PM
GSA, pakej haji 2026, naik hampir $3,000 

Muis lulus 25 pakej haji dari 9 GSA; harga purata naik hampir $3,000

Nov 27, 2025 | 5:17 PM
Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia dua kali masih sihat dan aktif walaupun usianya mencapai satu abad pada 10 Julai 2025.

Mahathir berusia 100 tahun

Jul 10, 2025 | 1:32 PM

Ini kerana VPC bergantung pada ketersediaan lot meletak kenderaan.

“Langkah ini akan dilaksanakan sementara Kementerian Pembangunan Negara, Kementerian Pengangkutan serta agensi pemerintah lain bekerjasama untuk menyediakan lebih banyak lot meletak kenderaan berat,” kata Cik Sun.

Di bawah aturan meletak kenderaan baharu ini, pemilik mesti menandakan lokasi meletak kenderaan berat mereka di premis pilihan menerusi Perkhidmatan Digital OneMotoring, berserta bukti kebenaran meletak kenderaan daripada pemilik premis.

Setiap aturan baharu adalah sah sehingga tempoh dua tahun tanpa sebarang bayaran dikenakan.

Pemohon yang berjaya akan menerima surat pengesahan daripada LTA.

Namun begitu, meletak kenderaan berat di jalan raya awam atau di estet perumahan masih tidak dibenarkan.

LTA menambah pihaknya bersama pihak berkuasa akan meningkatkan usaha penguatkuasaan terhadap tindakan meletakkan kenderaan berat secara sembarangan di jalan raya awam.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sistem baharu kuasa AI dapat kesan pemandu langgar peraturan jalan rayaAug 21, 2026 | 7:25 PM
Keandalan MRT S’pura capai tahap tertinggi dalam sejarah pada OgosSep 11, 2026 | 7:11 PM
LTAmndSun Xueling