Kerjasama S’pura, Indonesia dalam keselamatan nuklear, perlindungan radiasi

MOU ditandatangani pada 30 Jun di Jakarta oleh Ketua Pegawai Eksekutif NEA Encik Benjamin Koh (kiri) dan Pemangku Pengerusi Agensi Pengawalseliaan Tenaga Nuklear Republik Indonesia Encik Zainal Arifin. - Foto NEA

MOU ditandatangani pada 30 Jun di Jakarta oleh Ketua Pegawai Eksekutif NEA Encik Benjamin Koh (kiri) dan Pemangku Pengerusi Agensi Pengawalseliaan Tenaga Nuklear Republik Indonesia Encik Zainal Arifin. - Foto NEA

Kerjasama S’pura, Indonesia dalam keselamatan nuklear, perlindungan radiasi

Kerjasama S’pura, Indonesia dalam keselamatan nuklear, perlindungan radiasi

Singapura telah menandatangani perjanjian dengan pengawal selia tenaga nuklear Indonesia pada 30 Jun untuk bekerjasama dalam bidang termasuk perlindungan radiasi, kesediaan kecemasan, pemantauan radiasi dan membentuk dasar kawal selia.

Perkongsian antara Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dan Agensi Kawal Selia Tenaga Nuklear Indonesia akan merangkumi aktiviti seperti latihan bersama, pertukaran kakitangan, perkongsian penyelidikan dan mesyuarat teknikal.

“Kerjasama ini membina perkongsian dua hala kami yang telah lama terjalin untuk mengukuhkan kerjasama dalam keselamatan nuklear, pengawasan kawal selia dan kesediaan kecemasan, ketika Singapura mengkaji potensi peranan tenaga nuklear dalam campuran tenaga masa depannya,” kata ketua eksekutif NEA Encik Benjamin Koh.

“Ia juga mencerminkan komitmen NEA untuk bekerjasama dengan rakan-rakan Asean bagi memperkukuh kerjasama serantau, membina kepercayaan, dan meningkatkan kesiapsiagaan kolektif menghadapi kecemasan radiologi,” tambah beliau.

Perjanjian itu ditandatangani pada 30 Jun di Jakarta oleh Encik Koh dan pemangku pengerusi badan kawal selia Indonesia, Zainal Arifin.

Bidang kerjasama lain termasuk mengawal selia penggunaan nuklear selain tenaga – yang boleh merangkumi sektor penjagaan kesihatan dan pertanian – serta kerjasama dalam keselamatan nuklear, iaitu usaha melindungi loji daripada ancaman dan perbuatan berniat jahat.

Singapura akan menjalani penilaian oleh badan pemerhati nuklear PBB pada 2027 bagi menentukan keupayaan negara ini untuk membuat keputusan berasaskan maklumat tepat mengenai pelaksanaan tenaga nuklear.

Setelah memulakan perjalanan nuklearnya lebih awal, Indonesia merancang untuk menghasilkan 500 megawatt kapasiti nuklear menjelang awal 2030-an.

Perjanjian itu dibina atas kerjasama dua hala yang telah lama terjalin antara kedua-dua agensi kawal selia, serta perkongsian maklumat dan penyelarasan melalui platform Asean, seperti Rangkaian Badan Kawal Selia Asean mengenai Tenaga Atom.

Pada 29 Jun, Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu dan Menteri Alam Sekitar/Ketua Agensi Kawalan Alam Sekitar Indonesia, Dr Mohammad Jumhur Hidayat menandatangani perjanjian untuk mengukuhkan kerjasama dalam kelestarian alam sekitar.

Kedua-dua negara akan bekerjasama dalam bidang utama termasuk pencemaran merentasi sempadan, pengurusan sisa, pengurusan kualiti air dan udara, perubahan iklim, dan tenaga kerja untuk menyokong peralihan kepada ekonomi rendah karbon.

Encik Jumhur berkata kedua-dua negara akan menjalankan “usaha untuk menangani kesan fenomena El Nino yang semakin berpanjangan” dan kawalan pencemaran udara, antara kawasan lain.