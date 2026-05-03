Kerosakan sistem isyarat jejas perkhidmatan TEL
Khidmat kembali pulih sepenuhnya sekitar tengah hari 3 Mei
May 3, 2026 | 3:48 PM
Perkhidmatan kereta api di Laluan Thomson-East Coast (TEL) terjejas akibat kerosakan sistem isyarat pada pagi 3 Mei, mengakibatkan gangguan kepada jadual perjalanan sebelum kembali pulih sepenuhnya jelang tengah hari.
Gangguan tersebut berlaku sekitar 6.55 pagi selepas pengeluar peralatan asal, Alstom, menjalankan ujian sistem isyarat pada malam 2 Mei.
