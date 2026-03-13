Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Keandalan NEL tingkat 2 kali ganda pada Feb

Keandalan rangkaian MRT bertambah baik pada Februari, dengan Laluan Timur Laut (NEL) meningkat dua kali ganda berbanding Januari. - Foto ST

Keandalan rangkaian MRT terus meningkat pada Februari, dengan Laluan Timur Laut (NEL) menunjukkan peningkatan berganda berbanding Januari, menurut perangkaan daripada Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).

Secara purata, kereta api kini bergerak 1.74 juta kilometer (km) sebelum mengalami kelewatan melebihi lima minit antara Mac 2025 dengan Februari 2026.

Ini lebih baik daripada purata 1.67 juta km yang dicatatkan antara Februari 2025 dengan Januari 2026.

Angka ini melepasi sasaran keandalan kereta api Singapura, iaitu 1 juta km untuk keseluruhan rangkaian MRT, diukur melalui purata kilometer antara kegagalan (MKBF).

MKBF, piawaian kejuruteraan yang diterima umum, mengukur jarak yang dilalui kereta api sebelum berlakunya kelewatan melebihi lima minit.

Perangkaan LTA itu dikira berdasarkan purata bergerak 12 bulan MKBF.

Dalam aspek lain pula, ketepatan masa kereta api bertambah baik di seluruh rangkaian MRT pada Februari.

Kira-kira 99.46 peratus perjalanan tamat dalam tempoh dua minit daripada masa yang dijadualkan, berbanding 99.24 peratus pada Januari, umum LTA pada 13 Mac.

NEL, yang dikendalikan oleh SBS Transit, muncul sebagai laluan MRT paling boleh diharapkan.

Ia mencatatkan 4.42 juta km sebelum berlakunya kelewatan pada Februari, menggandakan purata bergerak 2.21 juta km pada Januari.

Di tempat kedua ialah Laluan Downtown (DTL) SBS Transit, dengan purata 2.8 juta km antara kelewatan, meningkat sedikit daripada 2.79 juta km.

Diikuti DTL, Laluan Circle (CCL) kendalian SMRT mencatat 1.8 juta km, turun daripada 1.83 juta km.

Laluan Timur-Barat, juga kendalian SMRT, menyusul dengan 1.44 juta km antara kelewatan, merosot sedikit daripada 1.45 juta km.

Paling kurang diyakini ialah Laluan Utara-Selatan kendalian SMRT, kekal pada 1.24 juta km, angka yang sama dicatat pada Januari.

Prestasi Laluan Thomson-East Coast (TEL) kendalian SMRT tidak termasuk dalam kiraan kebolehpercayaan rel keseluruhan.

Ini kerana laluan MRT baru biasanya mencatat jarak tempuh antara kelewatan yang lebih rendah pada awalnya, disebabkan bilangan penumpang yang sedikit dan kekerapan kereta api yang belum stabil sepenuhnya.

Peringkat kelima dan terakhir laluan itu, merangkumi stesen Bedok South dan Sungei Bedok, dijangka dibuka pada separuh kedua 2026.

LTA berkata selepas laluan dibuka sepenuhnya dan operasi stabil, prestasi TEL kemudiannya boleh dibandingkan secara adil dengan laluan MRT yang matang.

Pada Februari, kereta api TEL bergerak purata 415,000 km antara kelewatan – satu peningkatan daripada 373,000 km pada Januari.

Tiada kelewatan ketara melebihi 30 minit merentasi rangkaian rel pada Februari.

Bagi rangkaian LRT, keandalan keseluruhannya meningkat pada Februari, dengan purata perjalanan kereta api mencapai 410,000 km antara kelewatan berbanding 408,000 km pada Januari.