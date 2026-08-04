Pelancong yang tidak mampu berjalan jauh atau menaiki tangga semasa transit di Lapangan Terbang Changi kini boleh bergerak di sekitar terminal menggunakan kerusi roda autonomi yang tidak memerlukan sesiapa menolaknya.

Kerusi roda itu menjadi pilihan untuk penumpang yang menaiki syarikat penerbangan seperti Singapore Airlines (SIA) dan Air India yang beroperasi dari Terminal 2 dan 3, serta menggunakan perkhidmatan pengendalian bagasi, Sats.

Permintaan untuk kerusi roda autonomi — yang kini dilancarkan sepenuhnya selepas ujian dari Mac 2025 hingga Jun 2026 — meningkat sekitar 20 peratus dari 2023 hingga 2025, kata Changi Airport Group (CAG) pada satu demonstrasi untuk wartawan pada 4 Ogos.

Pada fasa pertama, sehingga 18 kerusi roda autonomi (sembilan di Terminal 2 dan sembilan lagi di Terminal 3) akan dilancarkan secara berperingkat di kawasan transit, terutamanya untuk penumpang transit yang mempunyai masa sambungan penerbangan lebih satu setengah jam.

Purata empat daripada lima permohonan bantuan mobiliti untuk pelancong yang menghadapi masalah berjalan, daripada sekitar 2,300 permohonan setiap hari, datang daripada penumpang transit, kata CAG.

Penumpang yang menghadapi masalah mobiliti perlu memohon bantuan semasa menempah tiket penerbangan, dan mereka boleh memilih sama ada kerusi roda autonomi, kerusi roda manual, buggy yang boleh memuatkan lima orang, atau caddy yang boleh memuatkan tiga orang.

Kerusi roda autonomi hanya boleh digunakan oleh penumpang yang mampu berjalan jarak dekat sendiri tetapi memerlukan bantuan mobiliti untuk jarak yang lebih jauh, kata CAG dan Sats dalam taklimat akhbar. 

Kakitangan perkhidmatan Sats akan mengenal pasti penumpang yang sesuai lebih awal, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh syarikat penerbangan — termasuk profil penumpang dan jadual perjalanan — untuk menggunakan kerusi roda itu.

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Dilengkapi ciri keselamatan, kerusi roda autonomi hanya boleh bergerak apabila tali pinggang keselamatan digunakan. Penumpang juga boleh mengaktifkan butang henti kecemasan dan menghubungi pusat kawalan jika perlu.

Peranti tersebut diprogramkan untuk bergerak mengikut laluan yang ditetapkan ke mana-mana pintu pelepasan di Terminal 2 dan 3, dan dilengkapi penderia untuk mengesan serta mengelak halangan atau laluan orang ramai.

Penumpang juga boleh menyimpan bagasi kabin seberat sehingga 10 kilogram dalam ruang simpanan di bahagian belakang kerusi roda.

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