Jumlah kes penderaan kanak-kanak baru dengan kadar kebimbangan keselamatan risiko rendah hingga sederhana (Tahap 1) meningkat daripada 2,787 kes pada 2023 kepada 3,292 kes pada 2024. - Foto fail

Kes dera kanak-kanak meningkat pada 2024, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah rendah MSF minta sokongan keluarga, orang awam agar lebih berjaga-jaga, perhati tanda dera untuk ditangani segera

Mendidik pelajar sekolah rendah tentang keselamatan diri dan perlindungan daripada penderaan mungkin telah menyumbang kepada lebih banyak kes penderaan kanak-kanak berumur dari tujuh hingga 12 tahun dilaporkan pada 2024.

Ini adalah seiring dengan latihan berterusan dan kewaspadaan profesional, kata Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF).

“Dengan kanak-kanak berada jauh dari sekolah semasa tempoh cuti sekolah akhir tahun, kami meminta anggota keluarga, jiran, rakan kongsi masyarakat dan orang ramai untuk terus berjaga-jaga dan memerhatikan tanda-tanda penderaan kanak-kanak dalam masyarakat,” kata MSF dalam satu kenyataan pada 10 Disember, merujuk pada Laporan Trend Keganasan Rumah Tangga MSF yang dikeluarkannya.

Dalam pada itu, bagi kes penderaan Tahap 1 yang mempunyai kadar kebimbangan keselamatan risiko rendah hingga sederhana, sebanyak 1,380 kes melibatkan kanak-kanak berumur dari tujuh hingga 12 tahun, telah dilaporkan pada 2024, meningkat daripada 1,154 kes pada 2023.

Bagi kes penderaan berisiko tinggi atau Tahap 2 pula, terdapat 834 kes yang dilaporkan pada 2024, berbanding 742 kes pada 2023, menurut laporan tersebut.

Jumlah kes penderaan bagi kanak-kanak berusia antara 0 dengan 6 tahun pula adalah sebanyak 1,037 kes, manakala terdapat 875 kes melibatkan kanak-kanak berusia antara 13 dengan 18 tahun.

Secara keseluruhan, jumlah kes baru penderaan kanak-kanak Tahap 1 meningkat daripada 2,787 kes pada 2023 kepada 3,292 kes pada 2024, mencerminkan trend peningkatan yang berterusan sejak 2021.

Jumlah kes baru Tahap 2 turut meningkat daripada 2,011 kes pada 2023 kepada 2,303 kes pada 2024.

Peningkatan dalam kes baru Tahap 2 pada 2024 didorong terutamanya oleh peningkatan kes di mana penderaan fizikal merupakan jenis penderaan utama.

Daripada 2,303 kes Tahap 2, sebanyak 1,171 kes melibatkan penderaan fizikal, 537 kes merupakan kes pengabaian, 331 ada kes penderaan seksual, manakala 264 ialah kes penderaan emosi dan psikologi.

Meskipun kes penderaan seksual meningkat kepada sebanyak 331 kes pada 2024, berbanding 272 kes pada 2023, jumlahnya adalah lebih rendah berbanding 2022, di mana 351 kes dilaporkan.

Perangkaan awal juga menunjukkan kes penderaan kanak-kanak pada separuh pertama 2025 adalah lebih rendah berbanding jangka masa yang sama pada 2024.

Namun, MSF memerhatikan terdapat peningkatan dalam kes penderaan berisiko tinggi pada Oktober 2025, berbanding tempoh sebelumnya.

Dalam pada itu, apabila persekitaran rumah kekal tidak selamat untuk kanak-kanak, meskipun dengan sokongan MSF dan agensi masyarakat, pemindahan kanak-kanak terbabit mungkin diperlukan sebagai langkah terakhir, ujar MSF.

Justeru, kanak-kanak ini ditempatkan buat sementara waktu di bawah penjagaan luar rumah, seperti penjagaan berasaskan keluarga atau penjagaan berinstitusi, sehingga selamat bagi mereka kembali ke pangkuan keluarga mereka.

Pada 2024, MSF melaporkan terdapat 1,454 kanak-kanak yang ditempatkan di bawah penjagaan luar rumah.

Jumlah ini adalah kurang berbanding 2023, di mana terdapat 1,503 kanak-kanak yang memerlukan bantuan sama.

Salah satu sebab kemerosotan ini berlaku ialah pengenalan dan peningkatan pemeriksaan keselamatan oleh pegawai pemeriksaan keselamatan pada 2024, yang membantu pegawai perlindungan melakukan lawatan ke rumah dan panggilan video untuk memantau keselamatan kanak-kanak di rumah.

Langkah perlindungan tambahan ini telah membolehkan MSF meningkatkan pemeriksaan keselamatan bagi keluarga, sekali gus membolehkan lebih ramai kanak-kanak kekal di rumah sementara campur tangan diberikan untuk menangani risiko yang dikenal pasti.

Dua dalam tiga kanak-kanak yang memerlukan penjagaan luar rumah ditempatkan di bawah penjagaan berasaskan keluarga seperti penjagaan titipan, iaitu seramai 530 kanak-kanak dan penjagaan oleh saudara pula melibatkan seramai 386 kanak-kanak.

Kanak-kanak berusia antara 13 dengan 18 tahun membentuk kumpulan terbesar dalam kalangan mereka yang memerlukan penjagaan luar rumah.