Topic followed successfullyGo to BHku
Kesesakan dijangka di pusat pemeriksaan Woodlands, Tuas sempena cuti Hari Pekerja
Apr 27, 2026 | 4:09 PM
Pengembara digalak merancang perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan untuk bergerak pada awal pagi atau lewat malam bagi mengelak waktu sibuk pada hujung minggu panjang Hari Pekerja. - Foto ST
Kesesakan lalu lintas dijangka di pusat pemeriksaan darat Singapura sempena hujung minggu panjang Hari Pekerja akan datang, dari 30 April hingga 3 Mei, kata Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) pada 27 April.
Pengembara digalak merancang perjalanan mereka terlebih dahulu dan mempertimbangkan untuk bergerak pada waktu bukan sibuk, seperti awal pagi dan lewat malam.
Laporan berkaitan
