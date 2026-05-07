3 estet ditetapkan sebagai Kejiranan Penuaan Sihat
Bedok, Bukit Panjang dan Tiong Bahru-Redhill akan sediakan khidmat jagaan yang dipertingkat di samping prasarana mesra warga emas
May 7, 2026 | 4:50 PM
Bedok, Bukit Panjang dan Tiong Bahru-Redhill telah ditetapkan sebagai Kejiranan Sihat Menua (AWN) yang membolehkan warga emas mengakses khidmat penjagaan yang dipertingkat di samping infrastruktur mesra warga emas untuk membantu mereka meniti usia senja secara berdikari dan selesa.
Kemudahan AWN akan dilancarkan secara progresif bermula pada 2026 di bandar-bandar yang mempunyai bilangan warga emas lebih tinggi.
