Wanita Melayu dan India di Singapura didapati mempunyai kadar lebih tinggi bagi jenis barah buah dada yang agresif, manakala wanita Cina lebih cenderung menghidap barah buah dada yang pertumbuhannya dipengaruhi hormon.

Perbezaan itu dikenal pasti menerusi penyelidikan tempatan yang menunjukkan bahawa ciri barah buah dada tidak semestinya sama antara kumpulan etnik, walaupun kebanyakan pengetahuan perubatan mengenai penyakit tersebut selama ini berdasarkan kajian terhadap wanita berkulit putih di negara Barat.