Kajian: Penglibatan ibu bapa bersama anak semasa guna gajet dapat tingkat kemahiran sosial
Kajian A*Star libatkan kanak-kanak 2,449 berusia tiga hingga enam tahun
Mar 31, 2026 | 7:22 PM
Kemahiran sosial yang juga dikenali sebagai tingkah laku prososial, merangkumi keupayaan untuk berkongsi, bekerjasama, menunjukkan empati dan berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya. - Foto ST
Kanak-kanak yang ibu bapanya terlibat secara aktif bersama mereka semasa mengguna gajet menunjukkan kemahiran sosial lebih kukuh berbanding kanak-kanak yang menggunakan skrin bersendirian, menurut satu kajian baru.
Kajian tersebut juga mendapati bahawa penglibatan ibu bapa adalah lebih penting daripada sekadar menetapkan had masa atau peraturan.
