Penyakit jantung tanpa petanda biasa sakit dada
Gejala penyakit mikrovaskular koronari (CMD) boleh berlaku walau ketika pesakit sedang rehat, lakukan aktiviti ringan; tidak semestinya dicetuskan oleh pergerakan fizikal
Jan 26, 2026 | 5:30 AM
Dr Kua Jieli, Pakar Kardiologi Intervensi dari Carrington Cardiology, Singapura. - Foto Dr Kua Jieli
Penyakit mikrovaskular koronari (CMD), juga dikenali sebagai penyakit salur darah kecil, ialah satu keadaan yang menjejaskan arteri kecil di jantung.
Penyakit ini dicirikan oleh kerosakan atau gangguan fungsi pada salur darah tersebut yang menyebabkan aliran darah ke otot jantung menjadi tidak lancar dan tidak mencukupi.
