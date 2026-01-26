Penyakit mikrovaskular koronari (CMD) lebih kerap berlaku dalam kalangan wanita, khususnya selepas menopaus, dan sering menunjukkan gejala yang tidak tipikal, iaitu tidak menyerupai tanda klasik penyakit jantung seperti sakit dada yang kuat atau menekan. Sebaliknya, gejala CMD lebih samar dan pelbagai, sekali gus menyukarkan diagnosis pada peringkat awal. - Foto ISTOCKPHOTO