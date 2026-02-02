Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Berbuka puasa bersama keluarga bukan sahaja menguatkan ikatan kekeluargaan, malah memberi kesan positif kepada kesihatan fizikal dan emosi. Hidangan yang dimulakan secara sederhana, suasana yang tenang, serta perbualan yang penuh keakraban membantu tubuh menyesuaikan diri selepas seharian berpuasa. - Foto ISTOCKPHOTO

Dr Nurhidayati Mohamed Suphan, merupakan Presiden Persatuan Karyawan Penjagaan Kesihatan Islam (MHPA) dan juga Pakar Perbidanan dan Sakit Puan di Pusat Pakar Pacific Healthcare. - Foto ihsan DR NURHIDAYATI MOHAMED SUPHAN

Persiapan menyambut puasa: Kesihatan dijaga, ibadah diperkasa Jika diamalkan dengan cara yang betul dan bijak, Ramadan berfungsi sebagai “pemeriksaan kesihatan” semula jadi yang terbaik untuk tubuh

Ramadan merupakan peluang terbaik untuk pemulihan kesihatan secara menyeluruh, kerana menjaga kesihatan juga merupakan satu bentuk ibadah.

Bulan Ramadan semakin hampir.

Di sebalik kesibukan menyediakan juadah berbuka seperti kurma, sirap bandung dan hidangan kegemaran lain, ramai antara kita terlepas pandang persediaan paling penting, iaitu persediaan kesihatan.

Berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga.

Ia merupakan masa yang dinanti bukan sahaja untuk melipatgandakan pahala, malah sebagai peluang keemasan untuk melakukan ‘reset’ yang memulihkan dan meremajakan kesihatan jasmani, mental dan sosial.

Seperti yang sering saya tekankan sebagai seorang doktor, jika diamalkan dengan cara yang betul dan bijak, Ramadan berfungsi sebagai “pemeriksaan kesihatan” semula jadi yang terbaik untuk tubuh badan.

Pendek kata, puasa yang diamalkan secara bijak mampu menjadikan kita lebih sihat, lebih tenang dan, sebagai nilai tambah, tampil lebih segak dan anggun menjelang sambutan Hari Raya.

Kesihatan Fizikal: Puasa Dengan Strategi, Bukan Sekadar Tahan Lapar

Puasa yang sihat bermula dengan sahur.

Sahur tidak wajar ditinggalkan, kerana puasa bukan satu pertandingan untuk menguji ketahanan fizikal.

Pilih hidangan yang seimbang, merangkumi karbohidrat kompleks seperti nasi perang atau oat, sumber protein seperti telur, ikan atau tauhu, serta sayur-sayuran dan buah-buahan.

Elakkan mengamalkan sahur berasaskan mi segera setiap hari kerana walaupun perut terasa kenyang seketika, tahap tenaga akan menurun dengan cepat.

Ketika berbuka, ambil masa untuk bertenang.

Mulakan dengan air dan kurma, diikuti solat Maghrib, supaya tubuh diberi ruang menyesuaikan diri.

Ingat, bazar Ramadan bukan medan untuk mencuba semua gerai dalam satu malam.

Makan berlebihan bukan sahaja menyebabkan rasa mengantuk ketika solat tarawih, malah menyumbang kepada kenaikan berat badan. Ironinya, keadaan ini bercanggah dengan matlamat sebenar berpuasa.

Pastikan pengambilan air mencukupi dari waktu berbuka hingga sahur.

Elakkan menunggu sehingga terlalu haus, sebaliknya minum beberapa gelas air, sedikit demi sedikit.

Puasa sebenarnya memberi peluang rehat kepada sistem pencernaan. Namun, manfaat ini boleh terjejas jika waktu berbuka bertukar menjadi sesi makan tanpa henti.

Beberapa tip mudah tetapi berkesan:

- Mulakan berbuka secara sederhana dengan air kosong dan kurma. Sistem pencernaan juga memerlukan masa untuk kembali berfungsi dengan baik.

- Amalkan konsep suku-suku-separuh: separuh pinggan diisi sayur-sayuran, suku dengan sumber protein seperti ikan, ayam atau daging tanpa lemak, dan suku lagi karbohidrat.

- Kurangkan pengambilan makanan bergoreng dan manisan berlebihan. Kuih mungkin kelihatan kecil, namun kandungan kalorinya tinggi.

- Pastikan pengambilan air mencukupi antara waktu berbuka dengan sahur. Jangan menunggu sehingga tekak benar-benar kering seperti padang pasir Sahara.

- Sahur tidak wajar ditinggalkan kerana sahur berfungsi sebagai “insurans kesihatan” yang menyokong tenaga dan kestabilan tubuh sepanjang hari.

- Bagi individu yang menghidap penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi atau asma, amat digalakkan supaya berjumpa doktor sebelum Ramadan bagi menilai keadaan kesihatan dan membuat pelarasan ubat yang diperlukan.

Puasa ialah ibadah, namun menjaga kesihatan juga merupakan satu amanah.

Kesihatan Mental & Rohani: Tarawih Bukan Sekadar Senaman Kaki

Solat tarawih bukan sekadar ibadah, malah merupakan kegiatan jasmani ringan yang bermanfaat untuk peredaran darah dan kelenturan tubuh.

Anggaplah ia sebagai gabungan senaman rohani dan jasmani, yang bukan sahaja percuma tetapi juga berpahala.

Kurangkan tekanan dengan memastikan tidur mencukupi, kurangkan penggunaan skrin telefon sebelum tidur, serta perbanyakkan zikir dan bacaan al-Quran.

Ramadan merupakan masa terbaik untuk menyusun semula kehidupan yang serba sibuk, memperlahankan rentak harian dan menenangkan jiwa.

Kita boleh menjadikan Ramadan sebagai ‘butang reset’ atau ruang muhasabah diri, masa terbaik untuk menenangkan fikiran dengan mengurangkan kegiatan, tabiat dan tindak balas seperti kemarahan yang tidak perlu, drama media sosial, serta perbualan yang lebih banyak menambah dosa daripada pahala.

Solat tarawih bukan sahaja ibadah rohani, malah merupakan senaman ringan yang baik untuk kesihatan jantung dan kestabilan emosi. Sebagai nilai tambah, tidur juga menjadi lebih lena selepas itu.

Jika rasa tertekan atau cepat marah semasa berpuasa, ingat satu perkara penting: lapar itu sementara, pahala itu berkekalan.

Kesihatan Sosial: Hubungkan Hati, Kongsi Rezeki, Kurangkan Membazir

Di Singapura, kita dikurniakan rezeki yang mencukupi. Namun, pembaziran makanan perlu dielakkan.

Belilah sekadar keperluan, masak mengikut kemampuan dan hargai setiap suapan.

Ingatlah, masih ramai yang kurang bernasib baik, mungkin jiran terdekat, mungkin juga rakan sekerja...

Kongsikan rezeki melalui sedekah, berbuka bersama keluarga atau jiran, serta saling mengingatkan ke arah kebaikan.

Ambillah makanan mengikut keperluan dan elakkan pembaziran sebaik mungkin.

Bulan ini bukan masa untuk kekenyangan melampau, sebaliknya masa untuk menikmati makanan dengan tujuan dan kesedaran.

Peluang Keemasan Berhenti Merokok

Ramadan merupakan peluang terbaik untuk berhenti merokok.

Jika seseorang mampu menahan diri selama 12 hingga 14 jam tanpa rokok, itu membuktikan keupayaan untuk berhenti sepenuhnya.

Gunakan momentum Ramadan ini untuk membuat perubahan kekal.

Kesannya bukan sahaja baik untuk kesihatan tubuh, malah memberi kelegaan kepada kewangan (dompet pun tersenyum).

Pesakit Kronik: Jumpa Doktor Awal

Bagi individu yang menghidap kencing manis, darah tinggi atau penyakit kronik lain, perancangan awal amat penting.

Berjumpalah dengan doktor untuk menyesuaikan dos dan waktu pengambilan ubat.

Puasa boleh diamalkan dengan selamat asalkan dirancang dengan betul.

Bonus: Berat Turun, Raya Berseri

Jika diamalkan dengan betul, Ramadan boleh menjadi permulaan kepada penurunan berat badan yang sihat.

Bukan untuk menjadi terlalu kurus, tetapi untuk berasa lebih ringan, mempunyai tenaga yang lebih baik dan tampil segar menyambut Hari Raya.

Ingatlah, baju Raya akan lebih mudah dan selesa dipakai apabila pemakanan dijaga dengan baik – ini fakta perubatan, bukan mitos.

Apabila tubuh terasa lebih ringan, keyakinan diri juga turut meningkat.

Dengan pemakanan seimbang, tarawih yang konsisten dan kegiatan fizikal ringan (seperti berjalan selepas berbuka), Ramadan boleh menjadi peluang menurunkan berat badan secara sihat.

Hasilnya? Badan lebih ringan, baju Raya lebih selesa, kita akan kelihatan lebih anggun dan tampan, dan keyakinan kita akan meningkat.

Sambutlah Ramadan dengan ilmu, niat yang betul dan sedikit humor. Jaga kesihatan, perbaiki hubungan, dan manfaatkan bulan mulia ini sebaiknya.

Selamat menyambut Ramadan.

Semoga kita semua melaluinya dengan penuh kesedaran dan keluar daripadanya sebagai insan yang lebih sihat, lebih baik dan lebih bersyukur.

Puasa bukan melemahkan kita. Ia sepatutnya menguatkan. Jaga kesihatan fizikal, tenangkan minda, dan eratkan hubungan sesama manusia.

Selamat menyambut bulan Ramadan, semoga sihat, sejahtera dan penuh keberkatan.