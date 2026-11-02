Barah ovari bermula pada ovari, tiub fallopio atau lapisan dalam rongga abdomen yang dikenali sebagai peritoneum.

Antara faktor yang meningkatkan risiko barah ovari ialah sejarah keluarga yang menghidap penyakit itu, perubahan atau mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 yang diwarisi daripada ibu atau bapa, serta endometriosis, iaitu keadaan apabila tisu yang menyerupai lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim.

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