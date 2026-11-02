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Rawatan baharu beri harapan kawal barah ovari berulang
Rawatan baharu beri harapan kawal barah ovari berulang
Bantu panjangkan tempoh tanda dan gejala barah berkurangan atau tidak lagi dapat dikesan, bolehkan pesakit nikmati hidup yang lebih baik
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Foto ihsan DR JOHN CHIA
Foto ISTOCKPHOTO
Nov 2, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Rawatan baharu beri harapan kawal barah ovari berulang
Barah ovari bermula pada ovari, tiub fallopio atau lapisan dalam rongga abdomen yang dikenali sebagai peritoneum.
Antara faktor yang meningkatkan risiko barah ovari ialah sejarah keluarga yang menghidap penyakit itu, perubahan atau mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 yang diwarisi daripada ibu atau bapa, serta endometriosis, iaitu keadaan apabila tisu yang menyerupai lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim.
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