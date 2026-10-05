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Rawatan terkini bantu pesakit barah buah pinggang kekal aktif, bekerja
Rawatan terkini bantu pesakit barah buah pinggang kekal aktif, bekerja
Pesakit barah ginjal peringkat awal punya peluang tinggi untuk sembuh dengan tahap satu selepas pembedahan cecah lebih 90 peratus
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Foto ihsan DR WONG SIEW WEI
Ilustrasi BH
Oct 5, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Rawatan terkini bantu pesakit barah buah pinggang kekal aktif, bekerja
Buah pinggang berfungsi menapis bahan buangan daripada darah, mengimbangi kandungan cecair dan garam dalam tubuh, mengawal tekanan darah serta memberi isyarat kepada sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah.
Barah berlaku apabila sel buah pinggang membiak secara tidak terkawal sehingga membentuk ketumbuhan.
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