Buah pinggang berfungsi menapis bahan buangan daripada darah, mengimbangi kandungan cecair dan garam dalam tubuh, mengawal tekanan darah serta memberi isyarat kepada sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah.

Barah berlaku apabila sel buah pinggang membiak secara tidak terkawal sehingga membentuk ketumbuhan.

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