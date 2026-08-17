Muzik mungkin kerap dikaitkan dengan hiburan dan ketenangan.

Tetapi dalam penjagaan kesihatan, ia juga boleh digunakan sebagai satu bentuk terapi untuk membantu pesakit menangani kesakitan, keresahan dan tekanan emosi ketika menjalani rawatan.

Laporan berkaitan
Tinggalkan kerjaya guru demi teroka cara bantu warga emas Melayu melalui terapi muzikMay 11, 2026 | 8:26 AM
Kawal tabiat belanja: Antara terapi runcit dengan disiplin diriDec 14, 2025 | 5:30 AM
muzikterapi seni