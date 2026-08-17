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Terapi muzik bantu pesakit barah tangani sakit, tekanan emosi
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Muzik mungkin kerap dikaitkan dengan hiburan dan ketenangan.
Tetapi dalam penjagaan kesihatan, ia juga boleh digunakan sebagai satu bentuk terapi untuk membantu pesakit menangani kesakitan, keresahan dan tekanan emosi ketika menjalani rawatan.
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