Tinggalkan kerjaya guru demi teroka cara bantu warga emas Melayu melalui terapi muzik
Bakti Khair antara lulusan kohort pertama kursus Sarjana Terapi Muzik di Lasalle
May 11, 2026 | 8:26 AM
Encik Bakti Mohd Khair meninggalkan kerjaya tetap sebagai guru muzik demi meneruskan pengajian dalam bidang terapi muzik serta mengkaji takrifan warga emas Melayu/ Islam terhadap muzik di Singapura. - Foto ihsan BAKTI MOHD KHAIR
Jauh di lubuk hati Encik Bakti Mohd Khair, tersemat cita-cita untuk memanfaatkan muzik secara lebih bermakna demi menyantuni golongan yang memerlukan.
Sebagai sebahagian projek tesis tahun akhirnya bagi program Sarjana Terapi Muzik di Maktab Seni Laselle, Encik Bakti meneliti tanggapan warga emas Melayu/Islam di Singapura terhadap muzik, dengan tujuan membantu ahli terapi muzik lebih memahami cara menyokong pesakit warga emas daripada masyarakat tersebut.
