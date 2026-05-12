Kilang tingkatkan pengeluaran nyamuk Wolbachia kepada 10 juta dengan AI
May 12, 2026 | 9:01 AM
Debug, sebuah inisiatif Google telah mengumumkan pengembangan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) mereka. Ketua Pembangunan Perniagaan Debug, Cik Monica Tsai (kanan), 49 tahun dan Pengurus Program Kanan, Cik Yanni Yoong, 43 tahun berkongsi mereka telah memperkenalkan kemajuan baharu dalam robotik dan kecerdasan buatan (AI) generasi seterusnya bagi meningkatkan pengeluaran nyamuk jantan yang membawa bakteria Wolbachia secara berskala. - Foto BH oleh EVA ADRIANA
Usaha memerangi denggi diperhebat: Pengeluaran mingguan nyamuk Wolbachia kini melonjak daripada enam juta kepada 10 juta ekor, memperluas jangkauan program kawalan biak nyamuk di Singapura.
Peningkatan skala ini dipacu oleh Debug, sebuah inisiatif perintis Google khusus untuk membendung ancaman penyakit bawaan nyamuk.
